Esta semana, un personaje de la mitología guaraní estuvo en boca de todos luego del episodio en el que un niño que fue rescatado por un perro tras caerse en una laguna. Vecinos del lugar apuntan a que un duende lo raptó.

Sebastián iba camino a la casa de un familiar, a pocos metros de donde se encontraba, sin embargo pasaban las horas y el niño no llegaba. Su madre, desesperada, llamó a la Policía para que la ayudaran a buscarlo. Luego de dos horas, la viuda del exintendente de la ciudad, Gladys Arguello les informó que había rescatado al menor de una laguna. La mujer escuchó los ladridos de un perro, que con sus dientes intentaba sacarlo de ahí.

Los policías festejaron la aparición de Sebastián, el nene de 3 años que fue rescatado por su perro tras caer a un lago. Los vecinos aseguraron que había sido raptado por "El Pombero". Foto: LT7 Noticias

“Él nunca se fue muy lejos de casa. No conoce el monte. Caminó casi tres kilómetros, atravesó siete alambrados y dos montes para llegar allí. Encontramos huellas en zigzag en el monte y esto no es natural. Nosotros estamos seguros que a Sebastián lo raptó el “Pomberito”. Esta no es la primera vez que un chico se pierde y es encontrado lejos da en aquella zona”, relató Mariela, la mamá del nene, convencida de que el duende de la mitología guaraní fue el culpable.

Sebastián y "Morocho", su mascota y quién le salvó la vida en el lago. Foto: Ahora Misiones

Quién es el Pombero

“El Pombero” o “Pomberito” es un duende de la mitología guaraní, que habita en los bosques de las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos.

Su nombre en guaraní es “Cuarahú-Yara”, y significa “Dueño del Sol”. Es el duende protector de la naturaleza, encargado de castigar a aquellos que dañan los árboles o los animales. Tiene el aspecto de un viejo feo, alto, flaco y muy peludo, aunque algunos aseguran que es petiso y gordo.

A este duende le gusta cazar niños y se dice que suele raptarlos y chuparles la sangre si los encuentra haciendo travesuras, sobre todo si le están haciendo daño a algún animalito. Por eso, durante la hora de la siesta, los niños que no quieren dormir son advertidos por sus madres de que tienen que quedarse cerca de la casa, porque el Pombero suele rondar a estas horas buscando niños.

Se dice que nunca debe pronunciarse su nombre en voz alta, burlarse de él o silbar durante la noche, porque ésto también lo enfurece y con un solo roce de sus manos peludas puede producir mudez, temblores o confusión.