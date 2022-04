Un perro correntino se convirtió en un verdadero héroe tras rescatar a un pequeño niño que había caído dentro de una laguna. El animal lo sujetó a tiempo y una vecina logró sacarlo del agua. Sin embargo los habitantes del pueblo aseguran que fue “El Pombero”, quien se llevó al nene y lo abandonó a tres kilómetros de su casa.

Los ladridos desesperados del perro alertaron a la dueña del campo, la viuda del exintendente de Berón de Astrada, Adrián Curi. La mujer logró socorrer a la criatura y sacarla del agua. Todo fue alegría entre los vecinos, quienes estaban agradecidos de que el episodio no terminó en una tragedia. Sin embargo no todo fue felicidad, ya que aseguraron que apareció una figura a quien acusaron como culpable de haberse llevado al nene: “El Pombero”, el duende que según la leyenda, “rapta” a nenes.

Sebastián fue buscado por policías, bomberos y todo el pueblo. Se reunió con su familia y volvió a casa. Foto: Radio Dos

El hecho ocurrió durante la mañana del miércoles cuando Mariela Escalante, dueña de una carnicería en el paraje “Toro Pichay” estaba bajando algunas reses cuando Sebastián, su hijo de casi tres años decidió a salir a jugar, sin saber específicamente a dónde se dirigía. Una de sus tías vio que se dirigía a la casa de otro familiar, a solo unos unos pocos metros.

“Estaba disfrazado con su capa del Capitán América y me dijo que iba a ir a buscar a su personaje de historietas. Hoy no tuvo clases y yo sabía que se dirigía hacia lo de mi hermana. Pero nunca llegó allí”, dijo la madre de Sebastián en diálogo con Diario Época.

El nene vestía su capa de superhéroe y le dijo a su mamá que había ido a salvar al "Capitán América". Foto: Ahora Misiones

“De inmediato comenzamos a buscarlo por las casas de los vecinos a donde él suele ir y no lo encontramos. Llamé a mi hermano que es policía y alertamos a los bomberos y a todo el pueblo. Vivimos momentos desesperantes”, aseguró la mujer.

Tras casi dos horas de intensa búsqueda, la policía recibió un llamado sobre el paradero del menor. La viuda del exintendente de la ciudad, Gladys Arguello, les dijo que había rescatado al nene del interior de una laguna. Ella estaba recorriendo el campo, cuando escuchó los ladridos del perro. Sebastián se había metido al agua y su mascota intentaba sacarlo, tirando de la capa de superhéroe con los dientes. La mujer llegó al lugar siguiendo el llamado del perro y se metió rápidamente al agua para sacarlo.

Sebastián y "Morocho", su mascota y quién le salvó la vida en el lago. Foto: Ahora Misiones

“Él nunca se fue muy lejos de casa. No conoce el monte. Caminó casi tres kilómetros, atravesó siete alambrados y dos montes para llegar allí. Encontramos huellas en zigzag en el monte y esto no es natural. Nosotros estamos seguros que a Sebastián lo raptó el “Pomberito”. Esta no es la primera vez que un chico se pierde y es encontrado lejos da en aquella zona”, relató Mariela.

La Historia del “Pombero” o “Pomberito”, es una leyenda sobre un “duende” que se encuentra en zonas rurales que tiene entre sus prácticas el rapto de niños. Generaciones y generaciones aseguraron que no era solo un cuento y el caso de Sebastián volvió a encender las alertas.

"El Pombero": según la leyenda es un duende que vive en zonas rurales y entre sus prácticas se encuentra el "rapto" de nenes. Foto: Gentileza

Luego de ser rescatado el nene volvió a su casa y durmió la siesta. Cuando despertó y mientras tomaba su merienda le contó a su madre que había ido a rescatar al “Capitán América”. Sebastián tuvo un chequeo médico en el hospital local donde le aconsejaron a su madre un baño caliente y algo de comer, ya que continuaba exaltado por la experiencia que atravesó. La madre dijo: “Estamos esperando que el sacerdote venga a mi casa, y le haga una nueva bendición de bautismo. Nosotros acá creemos que ese ser raptó a mi hijo”.