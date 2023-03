¿Mala suerte en el amor? Una correntina explicó cuál puede ser la causa y su posible “cura”

La mala suerte en el amor es algo que viven muchas personas, y la búsqueda de soluciones nunca se detiene. Una correntina que está pasando por ello decidió compartir la posible causa de esto junto a su solución, y el mensaje se volvió viral.

Florencia, una estudiante de Periodismo oriunda de la ciudad de Corrientes, cosecha en Twitter unos 15.000 seguidores. Posiblemente el boom en su cuenta se haya dado el martes 27, cuando reveló un insólito “secreto”.

“Conocí a la facuamiga de una amiga, la chica tira el tarot y esas cosas, y escuchen lo que me dijo... Que tengo un duende en mi casa y está enamorado de mí, y que por eso no tengo suerte en el amor”, redactó. Luego sumó de forma irónica: “Trato de juntarme con gente normal, pero no me sale”.

Cómo deshacerse del “duende enamorado”

Cientas de personas comenzaron a responderle; algunas en tono gracioso y otras de forma seria, casi creyendo lo que la joven decía. Es por esto que ‘Floppy’ decidió a las horas darles una supuesta solución.

“Ya que somos varias, me dijo también que la ‘Cura’ es comprarse una figura de un duende y tenerlo conmigo 3 días, después abandonarlo en una lugar descampado. Y así se corta el duende enamorado”, reveló.

Florencia explicó cuál puede ser la causa de su "poca suerte en el amor" y la solución para ello. Foto: Captura de pantalla

Cabe destacar que se trata de una leyenda muy conocida en varios países. Cuando un duende se enamora de una muchacha, se mete a su casa para molestarla; y si ella pasa la noche con alguien más, por la mañana despierta con rasguños y moretones debido a los celos de esta pequeña criatura.