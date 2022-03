Silvina padece lupus, una enfermedad autoinmune, y vive con su pequeño hijo de seis años, a quien teme no poder alimentar debido a que su afección le impide conseguir trabajo. Por esta razón, vende sus pertenencias para juntar dinero.

Según contó en “Radio Sudamericana”, vive sola con el menor porque denunció al padre por violencia de género. “Con una pensión por mi enfermedad y lo que cobro por él (su hijo), tenemos que sobrevivir todo el mes”, destacó la mujer que tiene se hace cargo de los gastos de alquiler, por educación, entre otros.

“Desde el sábado que no comemos, yo aguanto con un mate, pero no sé qué hacer cuando él me dice que tiene hambre”, dijo y agregó que llegó sin nada a mitad de mes. Razón por la cual, vende sus pertenencias para recaudar dinero para comprar comida para su hijo.

Para contactarse con Silvina: celular (0379) 155044209 y vive en la calle Dr. Felipe Cabral 2741, del Barrio Bañado Norte, Corrientes.