En medio de un importante descenso de contagios diarios y de internaciones por Covid-19 en el Hospital de Campaña, uno de los médicos que integran la conducción del centro asistencial, reveló un dato importante: “El cuarenta por ciento de las personas que están internadas no recibió su dosis de vacuna; no podemos saber por qué ese grupo no accedió o no aceptó la vacuna, es por eso que esta semana vamos a insistir en la campaña de vacunación”, dijo Fernando Achinelli.

El médico es coordinador del servicio de infectología, remarcó en ese sentido la importancia de que la ciudadanía se vacune. “La única forma de combatir al coronavirus es la vacunación masiva y continuar con las medidas de prevención”, agregó.

El Hospital de Campaña de Corrientes emplazado en la capital provincial es el que centralizó la atención y lucha contra el Covid-19, recibe derivaciones de toda la provincia y desde hace al menos dos semanas empezó a tener descensos en su cantidad de pacientes. En el lugar solamente hay internación, no atención ambulatoria poscovid. De eso se encargan otros hospitales en la capital provincial.