Entre los ocho muertos por Coronavirus informados este lunes 05 de julio en la provincia de Corrientes, uno de ellos es el de una adolescente de 16 años. “No tenía enfermedades prexistentes”, dijeron allegados a la familia. El colegio, Edgar Romero Maciel al que asistía la chica hoy no dará clases por duelo.

La familia está destruida. “Ella entró caminando y terminó muerta. No tenía enfermedades preexistentes y no pudieron darle ni plasma, ni otro tratamiento fuerte, por su edad, según dijeron los médicos”, comento una fuente allegada a la familia quien pidió no revelar su identidad.

La menor falleció este último domingo a las 22 y el deceso fue reportado este lunes por la mañana. Corrientes acumula desde inicia la pandemia 1.121 muertes y 80.083 en total desde marzo de 2020.

Ocho fallecimientos se registraron en las últimas 24 horas. Gobierno de Corrientes

Parte oficial

Hoy lunes 05 de julio se reportar 295 contagios, como ocurre todos los lunes el número es bajo porque durante el fin de semana se realizan pocos testeos. Hay 255 internados en el hospital de Campaña y 63 en la unidad de terapia intensiva. Hay 25 municipios que reportaron casos positivos.