Walter Ribonetto, DT de la Reserva de Talleres, y el “cimiento” de los pibes que se hacen un lugar en Primera

“Hoy el entrenamiento de Reserva está equiparado a los de Primera. Si no fuera por las lesiones, Juan Cruz Giacone no era el jugador a subir, pero uno los va preparando a subir”. Walter Ribonetto, ex jugador de extensa carrera y que pasó por Talleres, ahora es el DT de los juveniles que hacen su presentación en Liga Profesional y en Copa Argentina, como en el caso del delantero que le dio el pasaje a cuartos de final.

“Queremos que estén con los cimientos formados, para que cuando suban a Primera estén preparados. Lo de Juan Cruz nos llena de alegría. También lo de Gonzalo Alvez”, remarcó en referencia al autor del gol y al otro juvenil que hizo su debut frente a Newell’s por Copa Argentina.

“Hoy llegar a Primera es más fácil que antes por que los planteles son más amplios, y también por temas económicos. Ahora hay que sostenerlo. No hay que quemar etapas. Javier (Gandolfi) es prudente y conoce a fondo el club”, agregó el ex zaguero central, con formación técnica en Lanús.

Fue refuerzo de Talleres en el Argentino A, y ahora Walter Ribonetto volvió para ser el DT de la Reserva. Foto: Twitter @TercerTiempo3

Y se refirió también a jugadores que llegaron a Talleres como apuestas y que no encontraron su lugar en el plantel profesional. “Tomás Cavanagh fue bajado por Pedro (Caixinha), no era del gusto de él. Pero viene muy bien porque siempre muestra con gran predisposición. Leandro Espejo tiene mucho altibajos, puede dar más, tiene condiciones”, explicó.

Con Caixinha

“Sólo tengo palabras de agradecimiento para Pedro (Caixinha) porque es un señor. Siempre me trató con mucho respecto. Por su formación y conocimientos estoy seguro que va a dirigir a grandes equipos”, destacó Ribonetto.