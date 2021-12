El efectivo de la Policía de la Provincia de Córdoba, Rodrigo Xavier López, irá a juicio por las denuncias de violencia presentadas por una ciudadana quien afirma que fue golpeada en un control policial, en julio de este año, confirmaron fuentes judiciales.

El uniformado ha sido imputado como presunto autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad, severidades, lesiones graves y falso testimonio agravado, todos relacionados a las lesiones que le habría provocado a una mujer a quien detuvo en un control vehícular durante el feriado del 9 de Julio.

Culminadas las primeras indagaciones, el Juzgado de Control 3 de Córdoba resolvIó elevar a juicio al policía Rodrigo Xavier López, el que se encuentra en situación pasiva por decisión de la Dirección de Control Policial.

Según publica el diario La Voz, en la investigación se estableció que en la madrugada del 9 de julio pasado, Yésica Brusa, su hermana Yohana y otra joven fueron detenidas por el cabo primero Rodrigo López en un control vehicular en la esquina de Santa Ana y Espora, barrio Alto Alberdi de Córdoba Capital.

Las jóvenes se trasladaban en una moto, pero no llevaban los papeles del vehículo, por lo que el policía les secuestró la moto y las trasladó a la comisaría de barrio Los Naranjos, donde el oficial le habría dado un golpe de puño en el rostro.

“Redactan un acta diciendo que no llevaba el DNI, yo no accedo a firmarla porque era mentira y el personal reacciona de una manera muy violenta. Me agrede con golpes físicos. Estaba enojado porque yo no estaba de acuerdo con el acta”, denunció en su momento la joven golpeada.

Seguidamente, relató: “Yo exigía mi derecho a leer el acta, me quiso introducir en el móvil, y cuando me opongo a eso me aplica el golpe en la cara. Mi hermana quiere sacarme de ahí, y ella también terminó recibiendo golpes”, contó.