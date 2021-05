En el marco de la pandemia por coronavirus y del confinamiento de nueve días para intentar frenar la segunda ola, el Ministerio de la Mujer de la Provincia de Córdoba puso en funcionamiento un plan de contingencia en la prestación de los servicios, a fin de garantizar el acceso de las mujeres a sus derechos; respetando y resguardando la integridad de quienes prestan tareas en su ámbito.

La atención presencial en el Polo Integral de la Mujer está garantizada durante las 24 horas. a través de los equipos técnicos de asistencia del Ministerio de la Mujer, de las Unidades Judiciales de Delitos contra la Integridad Sexual (MPF), de Violencia de Familiar y Unidad Contravencional de Género (MPF) y del Departamento de Coordinación de Acciones contra la Violencia de Género de la Policía de Córdoba (art. 4 inc 28 DNU 334/21).

Los Polos del interior prestan funciones presencialmente y con guardias telefónicas las 24 horas. Río Cuarto: Guardias pasivas: 3584-220637. Atención presencial (día hábil): 8 a 18. Villa María: Guardias pasivas: 351 617-8793 / 3534 29-4215. Atención presencial (día hábil): 8 a 17; Marcos Juárez. Guardias pasivas: 358-4121172. Atención presencial (día hábil): 8 a 13. San Francisco. Contacto 03564-439035. Atención presencial (día hábil): 8 a 18. Villa Dolores. Guardias pasivas:351-6189106 / 3544-508243 / 351-6607762. Atención presencial (día hábil): 8 a 14. Cosquín. Guardias pasivas: 351-6185503 / 351-6184041 / 351-2476412. Atención presencial (día hábil): 8 a 14. Cruz del Eje. Guardias pasivas: 3549-426708 / 351-4025330. Atención presencial (día hábil): 8 a 18. Y Deán Funes: Guardias pasivas y atención telefónica: 3521410217 / 3521526074.

La atención telefónica se realiza las 24 horas a través de la línea gratuita 0800 888 9898 y vía whatsapp al 351 8 141400. El Centro Integral de Varones tiene a disposición sus equipos de guardia para consultas, comunicándose vía whatsapp al 351 3070929.

Las Acompañantes Comunitarias pueden desplazarse para asistir a mujeres en situación de violencia, conforme a lo establecido por el art 4 inc. 6 del DNU 334/21 y en función del art 10 inc. 4 de la Ley 26485. Las mujeres en situación de violencia pueden desplazarse sin restricciones de acuerdo al art. 4 inc 6 del DNU 334/21.

En todos los casos, deben gestionar el “Certificado Único Habilitante para Circulación – Emergencia COVID-19”: https://www.argentina.gob.ar/circular

Información del Poder Judicial

Mediante Acuerdo Reglamentario 1702 A el Tribunal Superior de Justicia dispuso que todo el personal judicial se encuentra afectado a la prestación de servicio en forma remota y de modo presencial los funcionarios y magistrados afectados al turno, sólo cuando resulte indispensable.

La Oficina de Coordinación de Violencia Familiar informó que para comunicarse con un Asesor Letrado del Fuero de Violencia Familiar y/o de Género, los días miércoles, jueves y viernes en horario hábil, llamar a los teléfonos 0351 – 4481000 o 4481600 internos 11891, 11892, 11893, 11894 y 11895, o escribir un correo electrónico a la siguiente dirección: ofvfaga-cba@justiciacordoba.gob.ar

Las Unidades Judiciales del Ministerio Público Fiscal se encuentran abiertas las 24 hs. para receptar denuncias de violencia familiar y género, con modalidad de día inhábil (personal mínimo indispensable para asegurar la prestación del servicio) desde el 22 al 30 de mayo inclusive.

Las unidades Judiciales de Violencia Familiar y Delitos contra la Integridad Sexual, y la Unidad Contravencional de Violencia de Género, con asiento en el Polo Integral de la Mujer, trabajan las 24 hs. con modalidad de día inhábil.

Los equipos técnicos de Medicina Legal y Psicología Legal del MPF con asiento en el Polo Integral de la Mujer, trabajan de manera habitual. Las orientadoras Judiciales trabajan de manera habitual. La recepción de las oficinas del MPF con asiento en el Polo Integral de la Mujer trabajan como día inhábil.

Circulación

Cabe recordar que están autorizadas a circular las personas que requieran desplazarse para asistir a otras con discapacidad, a familiares que necesiten asistencia, a personas mayores, a niños, a niñas o a adolescentes (Art 4 inc 5 DNU 334/21).

También lo están quienes deban trasladar a niños, niñas y adolescentes para vinculación familiar, en los términos de la Decisión Administrativa N° 703/21 (Art 4 inc 29 DNU 334/21). En todos los casos deberán portar el “Certificado Único Habilitante para Circulación – Emergencia COVID-19”. Importante: en caso de urgencia siempre llamar a la Policía al 911.