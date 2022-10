Video: le pidió casamiento mientras cantaba La Mona en el festival Bum Bum

Las propuestas de casamiento son cada vez más ingeniosas y los cordobeses no se quedan atrás. En este caso, un joven decidió pedirle matrimonio a su pareja mientras cantaba La Mona Jiménez, en el Festival Bum Bum. El momento quedó inmortalizado por las cámaras y generó la “envidia” en redes.

Sonaba el clásico de “Sólo contigo” del ídolo cuartetero, cuando un joven decidió arrodillarse y hacer la pregunta a su novia. “¿Te querés casar conmigo?”, se lo escucha decir en el video mientras saca un anillo del bolsillo.

La joven, visiblemente emocionada, no dudó en decir que sí y ambos se fundieron en un abrazo. En tanto, el público de alrededor aplaudió a la pareja y unos fuegos artificiales acompañaron la inesperada propuesta.

En tanto, el video fue compartido en la red social de Twitter, recaudó miles de me gustas y numerosos comentarios. “Hoy conocí la envidia”, escribió uno de los usuarios, mientras que otro, publicó: “Si no es así entonces no quiero nada”.