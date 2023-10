Video: las jugadas en las que Belgrano se sintió perjudicado por los arbitrajes en la temporada

Belgrano se quedó masticando bronca por el arbitraje en el 1 a 1 con Central Córdoba por la Copa de la Liga, en la que es puntero en la Zona B. Una tarde-noche colmada de polémicas y reclamos. Para Leandro Rey Hilfer, y sobre todo para la actuación de Darío Herrera en el VAR.

El que llevó la vos cantante en la protesta fue el técnico Guillermo Farré. “En este caso hubo una mala intención en el desempeño del VAR que ya me está molestando porque el mismo personaje me perjudicó en varios partidos, siempre en contra de Belgrano, contra Independiente me cagó, contra San Lorenzo me cagó y hoy me cagó. El mismo personaje me está perjudicando de manera reiterada y ya me empieza a molestar”, lanzó Farré, haciendo blanco en Herrera.

Desde AFA, el secretario Pablo Toviggino público en su cuenta en la red X (ex Twitter) un mensaje amenazante que parece destinado a Farré y a Belgrano, más allá de no nombrarlos. Con la frase “todos esos, sin pedir, igual se van a morir primero. Te lo prometo”.

Pablo Toviggino, secretario de AFA sin nombrar a Belgrano y a Guillermo Farré, lanzó una publicación intimidatoria. Foto: @TovigginoPabl

En Belgrano hacen una larga lista de los partidos en los que fueron perjudicados por fallos arbitrales. Además de la noche del miércoles, el más reciente es con Sarmiento, 0 a 0 en Junín. A continuación, una recopilación de estas polémicas, realizada por el programa Hablemos de Belgrano, por Showsport Radio.

LOS AUDIOS EN LAS JUGADAS POLÉMICAS DEL PARTIDO DE BELGRANO

La Liga Profesional dio a conocer los audios en las dos jugadas donde Belgrano reclamó penal por dos supuestas mano. La primera llega por un remate de Juan Barinaga que termina dando en el bíceps de un defensor Brian Blasi. “Posición natural. No veo nada. Pegada al cuerpo”, dijo en varias oportunidades Herrera mientras observaba la jugada con diferentes cámaras.

Luego vino la situación donde Christian Ocampos frena la pelota y tiene sus dos brazos abiertos, aunque en la repetición el balón no parece dar nunca en la mano. “Nada. Pecho, termina pegándole en el pecho”, sostuvo Herrera.