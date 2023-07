Viajaban por la ruta 36 de Córdoba y se toparon con un inesperado animal: “Fue muy peligroso”

Una familia que circulaba por la ruta 36 de Córdoba, a la altura de Despeñaderos, se topó con un inesperado animal. Es que, en medio de la noche, apareció un puma en medio de la autopista, el conductor no pudo esquivarlo y el felino fue embestido.

El hecho ocurrió en la noche del viernes, cuando la familia circulaba en su vehículo a la altura del km 700, entre el retorno de Anisacate y Estancia Santa Francisca. De un momento a otro, apareció un puma que falleció tras el impacto.

EL RELATO DE LA CONDUCTORA QUE ATROPELLÓ A UN PUMA EN CÓRDOBA

En diálogo con Mi Valle, Soledad contó como fue la dramática situación: “Se cruzó y lo pasamos por arriba. El auto se rompió, el animal quedó en la ruta tendido. Fue muy peligroso para los otros automovilistas. Nos bajamos y con las linternas empezamos a hacer señas por que si otro vehículo se lo agarraba capaz corría con otra suerte”.

El animal murió al instante aunque el impacto no provocó otros accidentes. En tanto, la mujer señaló que el vehículo tuvo varias roturas, sobre todo en la zona del radiador, pero la familia no sufrió golpes: “Gracias a Dios no nos pasó nada, podría haber sido un desastre”, finalizó.