El Intendente de Córdoba, Martín Llaryora, instó nuevamente este miércoles a los trabajadores municipales a vacunarse contra el coronavirus. En esta oportunidad, el mandatario aseguró que les quitarán “incentivos económicos” a quienes eviten la inoculación.

En medio del plan que lleva adelante tanto la Municipalidad como la Provincia para que toda la población acceda a la inmunización, Llaryora señaló “para nosotros tienen que estar todos vacunados”.

En este sentido, el jefe municipal anticipó: “Vamos a tomar una decisión en medida de que, cuando todos los empleados ya tuvieron la condición de poder vacunarse, aquellos que no se vacunen les vamos a sacar incentivos económicos”. “Y vamos a ir por más”, enfatizó en diálogo con El Show del Lagarto.

Más adelante, Llaryora aclaró que “el caso es el del que no se inscribió y no se vacunó”, no de aquellos que ya se inscribieron y no les llegó el turno. “La próxima semana es el ultimátum para los empleados”, aseveró.

Llaryora celebró los beneficios para vacunados

En relación a las medidas adoptadas para promover la vacunación contra el Covid-19, el Intendente celebró los beneficios que brindarán las cámaras de espectáculos públicos y bares a quienes ya se hayan inmunizado. Al respecto, Llaryora aseguró que se están dando “medidas positivas en ese sentido”.

“Tenemos que trabajar para que todo el mundo se vacune para proteger las actividades abiertas”, concluyó.