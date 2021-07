El Ministerio de Salud de Córdoba comunicó ayer que las embarazadas mayores de 18 años ya no necesitan prescripción médica para recibir la vacuna contra el coronavirus. Las autoridades sanitarias quitaron ese requerimiento tras el reclamo generalizado de los obstetras de la provincia.

//Mirá también: Vacunación en Córdoba: probarán la combinación de fórmulas

Es que, los médicos cordobeses aseguraban que no era lo correcto indicar esa vacunación cuando aún no se ha probado completamente que no haya efectos adversos. “Los obstetras y las obstetras, la gran mayoría no estaba de acuerdo en tener que firmar una indicación médica de una vacuna que bien se sabe no hay evidencias aún científicas de efectos adversos”, indicó un especialista en diálogo con Eldoce.tv.

//Mirá también: Vacunación en Córdoba: se aplicaron más 32 mil dosis este martes

“El Estado decide qué políticas sanitarias se aplican y su modalidad”, señaló el experto. Y continuó: “Pero a su vez, si algo pasara, la paciente lo primero que haría es accionar en contra del profesional, la institución en donde se atiende y recién se vería la responsabilidad del Estado”.

Las condiciones para vacunarse contra el Covid-19

Con esta actualización, las embarazadas mayores de 18 años que quieran acceder a la vacuna contra el coronavirus deberán dirigirse a cualquier vacunatorio de la provincia sin turno previo. Una vez allí, solo deberán presentar su DNI y firmar un consentimiento.

//Mirá también: Vacunación en Córdoba: llegaron nuevas dosis de Sputnik V

Cabe recordar que la recomendación internacional apunta a vacunar a aquellas personas gestantes mayores de 18 años en cualquier etapa del embarazo y en el puerperio hasta los 42 días posparto.