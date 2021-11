Agostina Cabrera, es moza en el Hotel Ikera, y se terminó volviendo viral después de cantarle a Abel Pintos y que él la aplaudiera. La situación se dio en el lugar donde se estaba hospedando el cantante, previo a su show en la Fiesta Nacional del Maní, en Hernando.

Luego de recibir el apoyo de sus compañeros, Agostina decidió esperar a que Abel Pintos bajara de su habitación y en cuanto lo vio comenzó a cantar “Tanto Amor”. El cantante se frenó, incrédulo, y apenas terminó de cantar Agostina, la aplaudió. Lo insólito es que no llegaron a sacarse una foto.

“Sinceramente ni yo lo sé. Fue muy de sorpresa. A él lo quería saludar porque soy re fanática de él de chiquita, pero tampoco quería molestarlo porque venía con mucha gente, desde el hotel tampoco queríamos molestarlo”, arrancó explicando Agostina a El Doce.

Y agregó: “Le conté a mi encargado y le dije que canto y me dijo ‘Agostina cuando baje Abel cantale’ y apenas bajó dije ‘me arriesgo’, total si me escucha me escucha sino me llevo una linda experiencia. Estaba muy nerviosa”.

Sobre el momento en que él la aplaudió, rememoró: “Él me aplaude, pero justo tenía que salir a dar un show. Él se queda en el momento como esperando para que vaya a saludarlo y de los nervios le decía ‘gracias, gracias’ y le hacía con la mano para que se vaya al show. No me pude sacar foto, todo el mundo me lo dice”.

Por último, Agostina confesó que su sueño es vivir del canto: “Tengo muchas ganas de cantar y seguir con esto”.