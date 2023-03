Una cordobesa denunció que un hombre intentó secuestrarla en la Terminal de Ómnibus de Córdoba

Brenda G. tiene 26 años, vive en Pilar y el pasado lunes, denunció que un hombre intentó secuestrarla en la Terminal de Ómnibus de Córdoba. La joven aseguró que al momento del hecho no había efectivos en el edificio y sólo la pudo ayudar una mujer que también esperaba el colectivo.

Ese día, Brenda salió de la facultad y se dirigió a la terminal para volver a su casa. Ya eran las 23, por lo que intentó acelerar el paso y evitar que el colectivo se le pasara. Si bien evitó perdérselo, durante la espera vivió una situación que aún la mantiene alerta.

EL RELATO DE BRENDA, LA JOVEN QUE DENUNCIÓ INTENTO DE SECUESTRO EN LA TERMINAL DE CÓRDOBA

En diálogo con Vía Córdoba, la joven contó: “Llegué justo cuando el colectivo estaba en la plataforma, estaba en la fila para subir y escuché que alguien me llamó”. Cuando Brenda se dio vuelta, había un hombre que la estaba hablando. “Recuerdo que tenía una bolsa de tela en la mano y un diente de lata”, agregó.

Asegura que el sujeto intentó llevársela e, incluso, la agarró del brazo para poder lograrlo. “Cuando lo miré, movía los brazos como queriendo agarrarme y me dijo: ‘el hombre que estaba con vos te está buscando. Vamos’, y me agarró del brazo para llevarme”, manifestó Brenda.

Nerviosa y asustada, la joven recordó haber gritado y una señora que estaba detrás de ella procedió a acercarse. “La mujer vino y me preguntó si alguien me estaba esperando, le dije que no y cuando miré de nuevo para adelante, el tipo ya no estaba más”, cerró.

SIN DENUNCIA NI ESPERANZA DE QUE ENCUENTREN AL RESPONSABLE

Brenda asegura que recorrió todo el edificio intentando encontrar un policía que pudiera asistirla pero ante la falta de efectivos, se subió al colectivo y volvió a su casa. Desesperanzada, aún no realizó la denuncia ya que teme perder tiempo y que nada se logre.

“Soy del interior y sinceramente, no tengo ganas de estar paseando por todas las comisarías de Córdoba viendo quien me toma la declaración. A lo mejor estoy ahí horas y horas, y no sirve de nada”, sentenció la joven y pidió que su situación se difunda “para que las chicas que anden por la terminal estén más atentas”.

El caso de Brenda se suma a los numerosos hechos de inseguridad registrados en el sector y al caso de Valentina, la joven que fue apuñalada por un desconocido mientras esperaba un taxi en la terminal.