Tras el revuelo mediático generado por el grosero error de Flor de la V al referirse al hijo de Valeria Mazza y el ataque transfóbico del cordobés Miguel Ángel Motta por esos dichos, otro periodista de El Doce salió a cruzar al conductor de Deportes en Marcha. Se trata de Mariano Cardarelli, quien trabaja, entre otros programas, en Arriba Córdoba.

A través de un contundente posteo en sus redes sociales, Cardarelli consideró que lo expresado por Motta “no es fobia” hacia la comunidad trans, sino que “es odio”. En el descargo, titulado “No es fobia, es odio y el odio se aprende”, el periodista valoró que “tenemos un compromiso de época y nos toca convivir con todo tipo de odios, pero también nos toca ocupar espacios, y darle sentido a una sociedad sin prejuicios”.

“Mi repudio total a las palabras de odio contra Florencia de la V por parte de un conductor del canal. Mi repudio total a estas ironías e ideas que no solo atrasan sino que transmiten odio y dan cuenta de todo lo que falta todavía en la capacitación y educación aún en importantes comunicadores”, indicó.

Y agregó: “El odio se aprende, el odio se enseña, el odio se reproduce, se maleduca, se transmite”. “El odio se construye como una verdad que hace daño. No solo a quienes son víctimas de la discriminación sino que quien odia queda preso de sus propios prejuicios”, disparó en un editorial claramente dirigido a quienes discriminan a la comunidad LGTB+.

“¿Usar como argumento o insulto la sexualidad, genitalidad, el aspecto físico, la condición, la discapacidad, la religión o la raza?”, preguntó de manera reflexiva. Y se autorespondió: “El puto, el marica, la torta, la gorda, el gordo, el negro, el flaco, el de anteojos, el rengo, el pelado, la vieja, la petisa, la rubia, la negra, el judío... y la larga lista de ‘usos y costumbres‘ peyorativas que esconden detrás un peligroso discurso de odio y de ignorancia”.

Más adelante, el también comunicador social aclaró que “Flor de la V puede ser cuestionada, como todos, por su trabajo profesional, sin necesidad de alusión alguna a su identidad de género”. “Empatizar, mirar, informarnos, educarnos, capacitarnos, y este caso repudiar cualquier tipo de discriminación nos hace más responsables de la sociedad que queremos habitar, pertenecer y construir”, sentenció.

Rápidamente, el mensaje de Cardarelli recibió cientos de mensajes de apoyo tanto de otros periodistas como de la sociedad.

Los dichos de Flor de la V y el ataque de Miguel Ángel Motta

Todo comenzó cuando Flor de la V entrevistó en los últimos días a Valeria Mazza, a quien le preguntó por la salud de su hijo atacado a la salida de un boliche por ser “tincho”. En ese dialogo, la conductora de Intrusos se refirió a Tiziano como “Tincho”, justamente el mismo término por el que lo llamaron los agresores y el cual significa discriminación hacia quienes pertenecen a la clase social alta.

Ese error no fue pasado por alto por otros periodistas, que rápidamente dilapidaron a la conductora y en este marco es que se produjo el ataque transfóbico de Miguel Ángel Motta. “Cualquiera sale al aire y totalmente desinformado. Esta mujer (por Valeria), que la para un móvil de Intrusos, primero empieza a contestar sentada en el auto, después tiene la amabilidad de bajarse y la De la V o el De la V, que se yo, no lo tengo claro, le dice: ´¿Cómo está Tincho?´. Y ´Tincho´ es peyorativo, no sé qué piensa este tipo o tipa, este argentine, ¿vendría a ser un argentine este muchacho?”, señaló al aire de Deportes en Marcha.

“Mirá la cara de la madre. ‘¿Cómo está Tincho?’. Después, en un momento determinado de la entrevista, le dijo te comprendo de madre a madre. Bueno, yo lo entiendo, lo admito, lo considero”, añadió Motta.