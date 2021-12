Fabiana Dal Pra se despidió de El Doce, medio en el que trabajó por más de 18 años. La periodista, que condujo el informativo de la mañana (“Arriba Córdoba”) y del mediodía (“Noticiero Doce”) durante varios años, aseguró que la decisión fue tomada “en forma conjunta con el medio”.

“Quiero contarles que, atendiendo a situaciones vividas en los últimos tiempos, que me pusieron a prueba una vez más, tanto a mí como a mi familia, he decidido cambiar el ritmo de vida y mis tiempos laborales”, señaló la conductora a través de un posteo en las redes sociales. Y agregó: “Es así que, en forma conjunta con el medio en donde me desempeñé los últimos 18 años, decidimos extinguir el vínculo laboral”.

Instagram Fabiana Dal Prá

En este sentido, Dal Pra aseguró que “necesita” reacomodar su vida y “revalorizar” sus afectos. “Volver a abrazar a mis hijos. Recuperar cosas que he dejado en mi camino, en el fragor por desempeñarme de la mejor manera posible en la profesión”, señaló.

Por otra parte, la periodista aprovechó la oportunidad para agradecer a quienes la acompañaron durante tantos años. “Agradezco en primera instancia, al canal 12 que me dio la oportunidad de llegar a una de las pantallas y de los programas más prestigiosos de la TV. Y principalmente a ustedes que siempre me han hecho llegar su cariño, aún cuando las circunstancias que tuve que afrontar, no me permitieran estar al aire. Gracias infinitas”, indicó.