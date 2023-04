Un niño cordobés de ocho años necesita ayuda por una afección en su vista: llaman a la solidaridad

Luciano López es un niño cordobés de ocho años que tiene una desconocida afección que repercute en su nervio óptico y visión, coloboma bilateral. A raíz del pronóstico, su familia pide colaboración para poder tratarlo en Hospital Garrahan de Buenos Aires.

La malformación ocular congénita conocida como “ojo de gato” hizo que la pupila y el nervio óptico del menor no se termine de formar en su totalidad. De esta manera, su calidad de vida está condicionada.

Luciano López y su madre. Foto: Gentileza

La madre del niño próximo a cumplir nueve años, Gisella Estefanía Fernández, contó que el protagonista tiene los ojos llenos de cataratas y otros daños en su visión. “Necesita una operación que se tiene que realizar en el Hospital Garrahan”, dijo a Diversidad.

La odisea de Luciano López

Previamente, el menor se atendió en lugares públicos y privados de la capital, pero ahora requiere la intervención quirúrgica en el nosocomio bonaerense. En enero, tuvo la primera consulta en la provincia vecina donde los especialistas le dieron esperanzas para mejorar su condición.

López tiene ocho años y padece de una afección conocida como "ojo de gato". Foto: Gentileza

Pero, los traslados y gastos médicos hicieron que la familia invierta la totalidad de sus ahorros. Además, sus padres quedaron desempleados a raíz de la unificación de la empresa en la que ambos trabajaban y ahora no tienen cómo solventar lo gastos.

Los padres recibieron noticias alentadoras desde Buenos Aires, pero necesitan ayuda. Foto: Gentileza

“En Buenos Aires me dieron esperanza de que sí es operable, el tema es que a nosotros se nos acabaron los recursos. Con el papá nos quedamos sin trabajo hace poquito. No hubo indemnización ni nada porque no era un trabajo formal”, explicó la progenitora.

Hospital Garrahan. Foto: Archivos

En tanto, indicó que ya se agotaron los medios y ahora deben volver a Buenos Aires para hablar con los médicos. Después, “vendrán otros viajes para los prequirúrgicos”, aseveró.

Como toda cirugía, hay un posoperatorio y el de “Lucho” no será fácil. Tendrá que usar unos lentes de contacto específicos que no son baratos. Por eso, en medio de esta desesperación su familia comenzó a organizar una colecta solidaria para tratar de juntar fondos.

Cómo ayudar a Luciano López

Gracias a la abuela de López, la familia usa Apross como obra social y con eso logran reducir algunos costos. Sin embargo, los costos en Buenos Aires no tiene tanta cobertura. En este marco, aceptan donaciones y cualquier ayuda que se les pueda brindar: laboral, económica, hasta psicológica.

Se recibe colaboración en la siguiente cuenta:

CBU 0000003100036984551773

Alias Gipy.1310