Llamado a la solidaridad: una cordobesa de 21 años necesita 10 mil dólares para no perder la vista

Lucila Colautti es una joven de 21 años que vive en la ciudad de Colonia Caroya, provincia de Córdoba, que padece de queratopatía herpética en su ojo derecho. Por esto, puede perder la vista y para evitarlo necesita un trasplante de córnea que cuesta alrededor de 10 mil dólares.

“Es una ampolla en la córnea del ojo. Una “telita” que no me deja ver con claridad en mi ojo derecho”, contó la protagonista en diálogo con Canal 2 de Jesús María. Previamente, hizo un tratamiento con gotas pero no sirvió de nada porque le “diagnosticaron mal” lo que tenía.

La joven caroyense de 21 años necesita ayuda de todos. Foto: Captura de video

Tras un tiempo con la molestia, ella hizo una consulta en un Instituto privado de la ciudad de Córdoba que le dio el diagnóstico actual. Desde allí, le sugirieron el trasplante cuanto antes porque su vista corre peligro.

La joven está en lista de espera, pero es difícil porque el o la donante tiene que ser alguien de igual o menor edad por “el tema de las células” y no tener “problemas de vista”. Los profesionales de la salud le dijeron que puede demorar semanas, meses o años.

Cómo ayudar a Lucia Colautti

Mientras tanto, padece de inflamación e irritación del globo ocular y tiene sensibilidad al sol, por lo que no se expone mucho. “Me cambió la vida repentinamente”, manifestó entre lágrimas. Para poder solventar los gastos, su familiares y amigos están vendiendo bonos y habilitaron una cuenta para quienes puedan realizar una donación.