Un hincha de Talleres imitó a Messi y Schiaretti y el resultado es furor

El pospartido entre Talleres y River por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores tuvo diversas repercusiones. Pero a pesar de la derrota, un hincha albiazul le puso humor cordobés, imitó a Lionel Messi y Juan Schiaretti para analizar el encuentro y el resultado es furor en redes.

“Yo no me voy a pelear con vos, ni con nadie. Yo estoy dando mi discurso, ¿querés que te lo de como el exGobernador de nuestra provincia?, ¿cómo Messi lo querés?”, indicó un fanático que manifestaba su postura sobre el desempeño del equipo de Walter Ribonetto.

Video: el hincha de Talleres imitando a Lionel Messi y Juan Schiaretti

En paralelo a las aclaraciones, el periodista que hizo la pregunta sobre qué opinaba del partido, Pablo Chucrel, miraba anonadado. “No pueden perderse de esto. Momento absolutamente insólito. Nuestras caras lo dicen todo”, avisó.

“Eh, no me molesta, voy a venir a jugar a Talleres en este momento estoy muy contento”, indicó el imitador de Messi. Repentinamente, asumió el rol de Schiaretti y exclamó: ”Queridos cordobeses y cordobesas, este sujeto no se...”.