Talleres aceptó la oferta por Ramón Sosa y se va a la Premier League por una millonaria cifra

El Mundo Talleres, en la previa a lo que será el partido de ida por octavos de final de Copa Libertadores ante River el miércoles a las 21.30 en el Kempes, sigue dando novedades. Y, en la mañana del martes hubo una muy importante.

Se trata de lo que parecería ser el capítulo final sobre la transferencia de Ramón Sosa al fútbol inglés. Es que, el Nottingham Forest, elevó la oferta por el delantero paraguayo y la dirigencia de la T, encabezada por Andrés Fassi, aceptó.

La millonaria cifra que pagarán a Talleres por Ramón Sosa

A pesar de que todavía no está confirmado en los sitios oficiales de Talleres y del mismo club inglés que juega la Premier League, la transferencia de Sosa es inminente. Ambos clubes ya se habrían puesto de acuerdo en la cifra de la venta y están cruzando contratos para terminar de confirmar la venta.

Ramón Sosa se despidió de la Copa América con un golazo ante Costa Rica. Foto: @CopaAmerica

La cifra por la que se terminó confirmando la transacción es millonaria. Ronda los 12 millones de euros más 3.5 más por objetivos. Así, sería la transferencia más cara en la historia no sólo de Talleres sino del fútbol de la ciudad de Córdoba.

El método Sosa para que Talleres lo venda al fútbol inglés

En la corta carrera de Ramón Sosa como jugador hubo algunas situaciones que se repiten cada vez que hay una transferencia. El paraguayo se negó a jugar ante River por Copa Libertadores, hecho que confirmó el mismo DT Walter Ribonetto al comunicar que no iba a ser convocado.

Ramón Sosa marcó el 1-0 de Talleres para ponerse en ventaja parcial ante Atlético Tucumán, por la segunda fecha de la Liga Profesional. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Las versiones de que se “plantaría” por el enojo al no concretarse la venta al Nottingham Forest al final fueron ciertas. Pero la rebeldía del extremo ya venía de antes, y en Talleres no la desconocían. Al punto que cuando terminó su participación en la Copa América con Paraguay, podría haber viajado a Rusia con sus compañeros para la gira Albiazul, con el boleto ya comprado en 3.700 dólares. Y no lo hizo.

Tampoco es la primera vez. En Paraguay, presionó para salir de Olimpia y venir al fútbol argentino. Y en Gimnasia de La Plata ocurrió lo mismo, hasta que Fassi destrabó la situación pagando la más alta cifra en el historial en Talleres, los más de 2,5 millones de dólares.