Fue goleador en Talleres, jugó en River, se pone la camiseta Albiazul y quería ver a Ramón Sosa

Mario Bevilacqua, el “Bevi”, como lo bautizaron rápido los hinchas de Talleres que aún lo recuerdan por los 269 goles que lo convirtieron en el máximo anotador Albiazul en Primera. Y también por la identificación innegociable del santiagueño con la T. Jugó también en River en los ‘90, pero quiere el triunfo cordobés en Copa Libertadores, camino a cuartos de final.

“Lo voy a ver acá en Santiago por la tele, con la camiseta de Talleres puesta. Me enviaron la alternativa de esta nueva marca, la color azul. Y antes, con la azul y blanca. Me da resultado la cábala, me siento más confiado cuando me pongo la camiseta, y creo que puedo transmitir esa fe para que podamos ganar el miércoles en el Kempes”, se mostró ilusionado el ex delantero, en Vía Córdoba.

“Talleres no ha podido retomar el campeonato de la mejor forma. Le cuesta ganar. En el último partido con River tenía un poco más, y ahora sin Ramón Sosa deberá funcionar más como equipo”, vislumbró sobre lo que puede ocurrir este miércoles a las 21.30 en el Kempes, en el choque de ida por octavos.

Talleres recibió a Platense por la quinta fecha de la Liga Profesional. El partido se jugó en el estadio Mario Alberto Kempes. (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

“Con el regreso de (Marcelo) Gallardo habrá una mejoría en River, y es favorito. Por nivel colectivo, por sus muchas individualidades. Pero Talleres ya tiene una pequeña historia en Copa Libertadores y sabe que debe ganar en el Kempes para no ir expuesto a la revancha. Le pongo mis fichas, porque River demostró flaquezas y Hurcán el fin de semana lo supo controlar en el Monumental”, analizó.

Gallardo en su regreso a River. (Captura).

QUÉ PARTIDO SE VERÁ EN EL TALLERES-RIVER EN EL KEMPES

“La lógica indica que Gallardo saca ventaja por experiencia a (Walter) Ribonetto, un 70-30. Talleres deberá estar inspirado en ataque y muy seguro atrás, para no sufrir los pases filtrados y el juego interno de River. Ni la tenencia de pelota, aunque creo que en Córdoba, Talleres se la va discutir”, observó Bevilacqua.

Tribuna de River celebrando el regreso de Marcelo Gallardo a las Conducción Técnica. Marcelo Gallardo. River Plate vs Huracán. Fecha 10 Torneo de la Liga. Futbol Argentina. Primera División. 10/8/2024. Fotobaires Foto: Nicolas Aboaf

Como todos en Talleres, no desconoce que serán dos bajas fundamentales Ramón Sosa y muy probablemente Rubén Botta. “Será difícil reemplazarlo, porque además no hay jugadores de las mismas características, y venían funcionando bien en el equipo. Botta es un conductor y venía jugando muy bien, y Sosa es punzante, y hace que el defensor no pueda descuidar ese sector en ningún momento para proyectarse”, subrayó.

Rubén Botta en el partido en el que Talleres y River empataron 2-2 en el estadio Mario Alberto Kempes. (Prensa Talleres)

¿De qué debe cuidarse más Talleres ante River? Responde Bevilacqua: “River juega bien pero tiene pasajes en los que sufre porque lo agarran mal parado. Tiene de esas sociedades que tanto le gustan a Gallardo y llega en ofensiva con mucha gente. Cuando las cosas le salen bien es para admirar. También es cierto que tiene muchos pibes, y uno de ellos está en duda, (Claudio) Echeverri”.

Claudio Echeverri. River Plate vs Huracán. Fecha 10 Torneo de la Liga. Futbol Argentina. Primera División. 10/8/2024.

El ex delantero opinó además de un puesto que conoce de sobra, el de arquero. “A Guido (Herrera) lo quiero muchísimo, es cada vez más referente. Representa más para Talleres que Armani para River. Tambiés es buen arquero, con títulos en la Selección, pero sufre mucho en los centros”.

AQUELLOS TALLERES-RIVER CON SUS GOLES

“Cuando pasé a River me tocó ir a enfrentar a Talleres en 1990 en el viejo estadio Córdoba. Entré faltando 20 minutos y el Flaco Menotti, que era el técnico, me dijo, ‘entre y juegue en libertad, que esta es como su casa”. Hice dos goles para el triunfo 3-1, justo frente a la tribuna de Talleres. Y sentí una gran tristeza”, rememoró el “Bevi”.

Mario Bevilacqua, máximo artillero de Talleres en torneos oficiales\u002E

Con la camiseta de Talleres, también conviritó ante River. “Le ganamos en el Monumental 2 a 1, una tarde lluvia. Empezamos perdiendo por un gol de Gordillo, y lo dimos vuelta dos que hice yo. Uno por centro de Adolfino Cañete, y el otro peinando la pelota que me tiró el “Toti” Iglesias, para descolocar al Falco Comizzo”, relató.

“La gente tendrá mucho que ver en esta llave, y el hincha de Talleres sabe que tenemos que apoyar más que nunca, como lo vienen haciendo. Es una instancia muy linda ante uno de los mejores equipos del fútbol argentino. Y las estadísticas de los últimos años favorecen a Talleres. No digo que sea un fantasma para River, pero sí van a tener que cuidarse”, se entusiasmó.

Hinchada. Talleres recibió a Platense por la quinta fecha de la Liga Profesional. El partido se jugó en el estadio Mario Alberto Kempes. (Facundo Luque/La Voz) Foto: Facundo Luque

EL CASO RAMÓN SOSA Y LO QUE PIERDE TALLERES

Como futbolista, Mario Bevilacqua entiende en parte la postura de Ramón Sosa, quien se bajó del Talleres-River, frustrado porque no se hizo la transferencia al fútbol inglés. “Yo tuve en mi época un conflicto con Deportivo Español, quería jugar pero no es bueno para la cabeza del futbolista. De todos modos, si me tocaba vivir esta situación, como profesional hay que jugar. Más todavía en una fase como esta y ante River”, opinó.

Talleres y el futuro de Ramón Sosa, uno de los temas centrales. (Prensa Talleres)

“Lo que pasa es que no dependía 100 por ciento de Sosa. También están los representantes, que no querián correr riesgos por una lesión. Pero hay que irse de la mejor manera, y yo lo quería ver cancha en dos de los partidos más importantes en la historia de Talleres”, concluyó.