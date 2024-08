Decepción en Talleres: por qué no jugará Ramón Sosa ante River; ¿con salida inminente?

Confirmado de manera oficial que Ramón Sosa no será de la partida en el Talleres-River de este miércoles por octavos de final de Copa Libertadores; a los hinchas Albiazules les queda la decepción de no poder contar una de sus figuras en el partido más importante del año. Porque además tampoco llega Rubén Botta.

La explicación que brindó Walter Ribonetto sobre la negativa del paraguayo encierra lo medular de la situación: Sosa no quizo jugar la llave contra River, y su intención es no seguir en Talleres, presionando para que se haga su transferencia.

La pareja de Ramón Sosa le dio me gusta a una publicación que afirma que el jugador "se plantó en Talleres". Foto: @RaminhoSosa

Las versiones de que se “plantaría” por el enojo al no concretarse la venta al Nottingham Forest al final fueron ciertas. Pero la rebeldía del extremo ya venía de antes, y en Talleres no la desconocían. Al punto que cuando terminó su participación en la Copa América con Paraguay, podría haber viajado a Rusia con sus compañeros para la gira Albiazul, con el boleto ya comprado en 3.700 dólares. Y no lo hizo.

Ramón Sosa entrena a la misma hora que el plantel, pero no hace ejercicios con oposición. Debe esperar a que Fassi defina si acuerda su venta en Europa. (@UJCBA)

Tampoco es la primera vez. En Paraguay, presionó para salir de Olimpia y venir al fútbol argentino. Y en Gimnasia de La Plata ocurrió lo mismo, hasta que Fassi destrabó la situación pagando la más alta cifra en el historial en Talleres, los más de 2,5 millones de dólares.

¿TALLERES REFLOTARÁ EL PASE DE SOSA A INGLATERRA?

Al no disponer del jugador, Andrés Fassi retomará la otra variable que es transferir a Ramón Sosa. En Inglaterra se sigue hablando del Nottingham Forest como objetivo, siempre y cuando se concrete esta semana. Vale recordar que la Premier League comienza el 16 de agosto, con debut este sábado ante el Bournemouth.

Talleres define la venta de Ramón Sosa. Nottingham Forest acercó posiciones con Talleres. En breve, el presidente Andrés Fassi viaja a Europa. (Prensa Talleres)

Para llevarse al paraguayo el club inglés habría mejorado la oferta para llevarla a 14 millones de dólares, sobre todo en lo que tiene que ver con el pago de bonos, que fue lo que había rechazado Fassi, y que en total llevarían la cifra de la operación a cerca de 20 millones de dólares.