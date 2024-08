Talleres recupera una pieza importante en el equipo para recibir a River por Copa Libertadores

Un Talleres que no ganó en el semestre, desde su regreso de la gira por Rusia, tendrá la gran chance de celebrar un triunfo nada menos que ante River, este miércoles a las 21.30 en el Kempes por la ida de octavos de final de Copa Libertadores.

Y Walter Ribonetto recupera soldados para el trascendental encuentro con el Millo. Por ejemplo Marcos Portillo, volante de equilibrio que para el DT Albiazul es pieza clave, y que no jugó ante Barracas Central el pasado viernes por una carga muscular.

Un par de bombas desde fuera del área. Los goles de Marcos Portillo en Talleres. Foto: Prensa Tallere

El rosarino Portillo acumula 24 partidos con cuatro goles y seis asistencias. No está en su mejor momento, como todo el equipo, que experimentó un bajón en general después del receso por Copa América.

Formación de Talleres. Barracas Central vs Talleres de Cordoba. Fecha 10 Torneo Liga Profesional. Futbol de Argentina. Primera División. 9/8/2024 Fotobaires

En Talleres hubo rotación contra Barracas, en lo que al final fue 1 a 1 por el gol de chilena de Matías Galarza. Y “Tino” Ribonetto preservó a Gastón Benavídez, Matías Catalán, Lucas Suárez, Blas Riveros, Ulises Ortegoza y Federico Girotti, para el duelo contra el River de Gallardo.

TALLERES, A LA ESPERA POR RAMÓN SOSA Y RUBEN BOTTA

Rubén Botta, en el partido de Talleres ante Defensa y Justicia por la Liga Profesional. (Facundo Luque / La Voz)

Dos de las figuras de Talleres, el paraguayo Ramón Sosa y Rubén Botta, son las cartas con la que Ribonetto espera poder contar frente a River. En el caso del cerebral enganche, transita la fase final de recuperción por el desgarro que sufrió ante Defensa y Justicia, el 24 de julio. Llegaría con lo justo para encuentro de este miércoles ante el Millo.

Juan Carlos Portillo y Ramón Sosa en el entrenamiento de este lunes. Talleres se va este martes a Brasil. Ambos serán titulares ante Sao Paulo. (Prensa Talleres)

En tanto que Sosa, expresó su descontento porque no se hizo el pase al Nottingham Forest de la Premier League, y las versiones dan cuenta que no quería jugar ante River. Por lo pronto, entrena junto a sus compañeros, y “plantado” o no, tendrá que aceptar la determinación tomada por la dirigencia Albiazul. Por su contrato vigente y por las disposiciones de la Ley 20.160 y el Convenio Colectivo de Trabajo 557/09.