Un futbolista de Córdoba terminó la universidad y quiere volver a Argentina para romper una triste estadística

Agustín Vuletich es un futbolista oriundo de la provincia de Córdoba, que recientemente terminó la universidad. Luego de haber jugado en otros siete países, quiere volver a Argentina para romper una triste estadística.

La historia del futbolista cordobés que terminó la universidad

En paralelo a una década de carrera que tuvo pasos en clubes de Argentina Suiza, Chile, Portugal, México, Colombia, Italia, y Uruguay, el delantero anotó un importante gol fuera de la cancha: se recibió de abogado.

Agustín poniendo su primera firma como abogado. Foto: aguvuletich_9

El profesional nació en Arias, un pueblo a 360 kilómetros de Córdoba, y a sus 15 años fue seleccionado para jugar en las inferiores de Vélez. Sus padres lo dejaron ir a Buenos Aires para cumplir su sueño, pero con una condición: terminar el secundario.

Por qué el futbolista cordobés empezó la universidad

“Mi mamá me había hecho un test vocacional y abogacía fue una de las carreras en la que saqué mejor puntaje. Entonces, tomé la iniciativa de empezar la carrera mientras estaba en Vélez”, explicó Vuletich, en diálogo con TN.

Agustín se recibió de abogado luego de 10 años. Foto: aguvuletich_9

La carrera universitaria fue “muy de a poco”, según sus palabras. Luego de un tiempo en el conjunto de Liniers, el delantero emigró a Suiza para jugar en el AC Bellinzona.

Estudiar en el exterior, en las concentraciones y de manera “autodidacta”

“Por muchos años no pude hacer nada, pero con la llegada de la pandemia pude rendir muchos exámenes por Zoom y así hice el último tirón”, expresó el cordobés que encontró una oportunidad en el aislamiento.

Agustín y su familia en Córdoba. Foto: aguvuletich_9

Pasar a otra casa de estudios, perder materias por no poder homologarlas, clases presenciales en Argentina y Portugal fueron los condimentos en la carrera universitaria del delantero. “Entre 2016 y 2020 no hice nada porque era muy difícil dar todo libre”, confesó.

Gran parte de sus estudios fueron “de manera autodidacta” porque fuera de Argentina no podía interactuar con sus compañeros de curso y profesores. Así, estudiaba en las concentraciones, en los aeropuertos, en los aviones o en los hoteles durante las pretemporadas.

Agustín estudiando en los aeropuertos. Foto: aguvuletich_9

“Mis compañeros de equipo me cargaban. Cuando estaba en los aeropuertos yo me llevaba la computadora y los apuntes para hacer los trabajos y ellos me sacaban fotos. Para permitirme estudiar se iban a jugar a la Play a otra habitación”, rememoró agradecido.

”Me ha tocado llegar media hora tarde a un entrenamiento en una pretemporada porque había tenido un examen”, recordó con orgullo el cordobés, quien aprovechó la virtualidad para terminar en agosto de 2024.

Se recibió y quiere volver a Argentina para romper una triste estadística

“La semana pasada hice la defensa del trabajo final de graduación en Córdoba capital, donde está la sede central de la universidad Siglo 21 y pude terminar”, destacó.

Dato curioso del delantero, jugó el Mundial Sub 20 de 2011 con la Selección Argentina con los campeones del mundo Emiliano “Dibu” Martínez, Germán Pezzella y Nicolás Tagliafico.

La triste estadística que el futbolista cordobés busca romper

La magia de las redes sociales hicieron que Vuletich se percatara de un dato triste en el ámbito nacional. Según Marcelo Roffé, psicólogo deportivo, “De 900 jugadores en primera división, cero (0) se graduaron en la universidad. Mientras que en España e Italia el porcentaje asciende al 18%”, expresó en su cuenta de X.

El cordobés terminó la carrera a sus 32 años. Foto: aguvuletich_9

El dato remite a la actualidad, porque en el pasado hubo casos de futbolistas con títulos universitarios en el torneo argentino. Carlos Bilardo y Juan Manuel Herbella, ambos médicos, por ejemplo.

“Quiero volver al fútbol argentino en este mercado y ser el primer jugador con un título universitario”, anunció el delantero que está a disposición de la entidad que busque reforzarse en la ofensiva.

La reflexión del cordobés que se recibió de abogado: “El fútbol se termina”

Pero la formación no para para Agustīn, quien busca especializarse en derecho deportivo. “Hay que prepararse para el día de mañana porque el fútbol se termina. Yo tengo muchos años de carrera y quiero seguir, pero el tiempo va pasando y uno se da cuenta de que hay que ir buscando alternativas”, analizó.

“Teniendo la experiencia de ser jugador, de hablar idiomas y con la carrera de abogacía, si me especializo en derecho deportivo puedo seguir ligado a clubes o federaciones y eso es algo que me gustaría mucho. Hoy entrenarme y jugar es mi pasión, pero me gustaría seguir ligado al deporte”, ponderó.

Por último, dejó una importante reflexión para el fútbol argentino. “Muchos dirigentes y muchas instituciones pregonan que los futbolistas estudien o se formen, pero cuando hay alguien que realmente trata de capacitarse en cosas relacionadas al fútbol -como ser entrenador, director deportivo o aprender algún idioma-, no los terminan de valorar o no los ponen de ejemplo para que otros chicos los puedan seguir”, concluyó.