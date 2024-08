Talleres, Belgrano e Instituto en Primera; episodio 11: te estaban buscando Matador

Hubo que esperar hasta el final, en el tiempo de descuento, para que Talleres al fin pueda festejar una victoria en este semestre, al derrotar 2 a 1 a Independiente Rivadavia. En cambio Belgrano e Instituto volvieron con las manos vacías en sus respectivas salidas por esta fecha 11 de la Liga Profesional.

Se revitalizó Talleres, tras la derrota contra River por la ida de octavos de final de Copa Libertadores, y con los sentidos puestos en dar vuelta la serie este miércoles en el Monumental. A Belgrano también le quedó un partido sandwich, nada menos que contra el puntero Huracán. Estuvo a la altura del Globo, pero perdió, con la cabeza puesta en avanzar en Copa Sudamericana.

Bruno Barticciotto marcó el 1-1 parcial a favor de Talleres ante Independiente Rivadavia, por la Liga Profesional. (Facundo Luque / La Voz)

TALLERES, DE CABEZA A LA REVANCHA CON RIVER

Dos meses después de su última victoria, también una noche en el Kempes, y con el receso por la Copa América en medio, Talleres volvió a ganar. Fue 2 a 1 contra Independiente Rivadavia de Mendoza, como aquella vez en junio frente a Platense.

Juan Rodríguez marcó el 2-1 final a favor de Talleres ante Independiente Rivadavia, por la Liga Profesional. (Facundo Luque / La Voz)

Una victoria para festejar y retemplar los ánimos para la visita a River. Porque Walter Ribonetto guardó los titulares para intentar dar vuelta la serie este miércoles en el Monumental, para avanzar a cuartos de Copa Libertadores. Volvió Bruno Barticciotto al gol, y volvió un Juan Gabriel Rodríguez que parecía casi ido del club, y puso el 2 a 1 en el descuento. Para ir de cabeza a discutirle la clasificación a River.

BELGRANO LE DIO AIRE A SUS TITULARES CONTRA EL GLOBO

Así como Talleres puso en cancha una rotación, Juan Cruz Real directamente llevó un equipo alternativo a la visita a Huracán, resguardando la base titular para la revancha de este jueves contra Paranense en el Kempes en octavos de Copa Sudamericana. “Vimos el desgaste que se produjo en el partido del jueves en Brasill”, esgrimió el DT. Y le dio aire a los titulares.

Aún con muchos juveniles (la positivo de la decisión, porque los pibes entran y no desentonan) y debuts; Belgrano le hizo frente al Huracán puntero. Pero el hilo se cortó por lo más delgado. Error en la salida del defensor ex Colón, Rafael Delgado, quien jugó un buen partido en una improvisada última línea, y gol, previo taco de Wanchope Ábila. Pero Huracán no lo ganó de taquito...

Gabriel Compagnucci, en el partido que Belgrano perdió ante Huracán por la Liga Profesional. (Fotobaires)

INSTITUTO NO PUDO ANTE UN RIVAL VORAZ

Era una prueba de caracter para Instituto, enfrentar en Liniers a un Vélez que empezó con todo el semestre, con cinco victorias en seis juegos (siete, contando la de Copa Argentina frente a San Lorenzo) y sin que le conviertan goles en cinco partidos.

Le cuesta mantener la regularidad a Instituto, más allá de que hacía tres fechas que no perdía (dos empates y un triunfo), y sigue cerca de los puestos de arriba. Pero le falta gol. Y una de las diferencias con Vélez es que Braian Romero la mete, y el Romero de Instituto todavía no volvió...