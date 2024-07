Un corte a cambio de una historia: de qué se trata la iniciativa solidaria de un peluquero cordobés

Con el objetivo de marcar una diferencia y de hacer algo por el prójimo, el cordobés Víctor Mansilla lleva adelante una movida solidaria que tiene como objetivo brindar cortes de pelo gratis a cambio de historias de vida. La iniciativa pretende darle visibilidad a personas en situación de calle y a quienes se encuentren en estado de vulnerabilidad.

En la actualidad, en Córdoba hay más de 700 personas que viven en la vía pública y la mayoría son varones. El propósito del peluquero es ofrecerles un espacio de desahogo y al mismo tiempo, un cambio en su apariencia.

INICIATIVA SOLIDARIA: UN CORTE A CAMBIO DE UNA HISTORIA

Víctor tiene 41 años y desde hace cinco años, se dedica a la peluquería profesional. Cuenta con su propio salón en La Calera, muy cerca de la ciudad de Córdoba. Sin embargo, en marzo de este año decidió emprender con una iniciativa solidaria.

“Sentíamos que nos quedábamos vacíos en lo que podíamos brindarle a la sociedad después que la sociedad misma nos brindara fuentes de trabajo”, explicó en diálogo con Vía Córdoba. “En marzo, arrancamos a cortar el cabello a gente en situación de calle o que no la esté pasando bien”, siguió.

Víctor Mansilla es un cordobés que ofrece cortes de pelo gratis a cambio de contar una historia. Foto: Gentileza

En este sentido, afirmó: “Salimos a visibilizar historias que, por ahí, tienen que ser escuchadas. Por ahí, lo que más necesita la gente no es el regalo del cambio de imagen, sino ser escuchada. Es algo muy importante en este momento”.

La mayoría de los videos de Víctor involucran a hombres que limpian vidrios, juntan cartón o piden dinero en los semáforos. El cordobés les ofrece un corte de pelo a cambio que le cuenten de dónde vienen, a qué se dedicaban y cómo terminaron en ese estado tan vulnerable.

LA SOLIDARIDAD COMO BANDERA: HACER VISIBLE HISTORIAS

La primera historia que contó fue a un joven de Rosario, que se encontraba en avenida Colón y Río Bamba, a unos minutos del centro de Córdoba. “Por ahí, seguimos en contacto con algunos chicos. Se suele armar una pequeña cadena de favores y la gente colabora con donaciones”, contó.

“Esto es hacer algo por alguien que no conozco. Me da mucha satisfacción. Por ahí, es sacar a esa persona de esa cosa tan mala que tiene el estar en la calle, estar solo, no saber dónde dormir o si va a conocer; sacarla de ese mundo por lo menos una hora para charlar y escucharla”, reflexionó Víctor.

Sobre sus historias, contó que muchas lo marcaron. “Todas son distintas y todas son fuertes. Muchas engloban violencia, adicciones y desesperanza. Son personas visibles que, por ahí, no son vistas. Todas me dejan algo en el corazón”, cerró.