Un amor que traspasó fronteras: él es marroquí, ella de Alta Gracia y ambos se casarán por videollamada

No es la primera vez que una cordobesa se casa por videollamada pero, en este caso, la historia de Carina Fagni Zanni reúne una serie de particularidades que destaca el amor y desafía las fronteras. Ella es de Alta Gracia y Youssef El de Marruecos; ambos se casarán de forma online en la provincia.

Carina nació en la localidad cordobesa de Alta Gracia y, desde hace unos años, mantiene una relación a distancia con Youssef El. El amor comenzó por redes sociales y creció a tal punto que, en 2022, ambos se comprometieron en Marruecos y ahora, planifican su casamiento virtual en Córdoba.

UN CASAMIENTO ONLINE ENTRE UNA CORDOBESA Y UN MARROQUÍ

Carina está viviendo en Inglaterra, pero su intención es regresar a su “pueblo” natal en septiembre para poder casarse legalmente. Por eso, ya comenzó con los trámites en el Registro Civil de esa ciudad, según contó el medio Resumen de la Región.

Será un viaje fugaz, de sólo 48 horas, donde Carina, de manera presencia, pondrá la firma a esta unión matrimonial. Mientras que, Youssef El estará de manera virtual desde Marruecos. La intención de la pareja es instalar pantallas para que los amigos y vecinos puedan ver este momento tan especial.

“Ya tuvimos un compromiso allá (en Marruecos), yo no puedo firmar papeles porque no soy musulmana, por eso nos casamos aquí. Luego residiremos en Inglaterra, él quería que nos mudáramos allá, pero yo no puedo por mi hijo Oliver, por la custodia. Vamos a viajar uno y otro, nuestra relación es a distancia”, contó Carina al medio antes mencionado.

La mujer eligió Alta Gracia como locación para sellar su amor. Foto: Resumen de la Región

EL INICIO DE UN AMOR QUE NACIÓ EN LAS REDES SOCIALES

La relación comenzó a través de Facebook. Un 16 de marzo, su enamorado la habló y fue amor a primera vista. “Me gustó muchísimo y empezamos hablando en español, él me contó que estaba estudiando. Intercambiamos celulares y empezamos a charlar”, detalló.

“El 23 de marzo empezaba el Ramadán (mes de ayuno, oración, reflexión y comunidad) y no podía hablar conmigo. Le escribí dos o tres veces pero no respondía. En el medio, me fui a Turquía a hacerme el bypass gástrico y fue el único que me hizo una videllamada para saber cómo estaba”, continuó relatando Carina.

Desde ese momento, la relación empezó a crecer hasta hacerse mucho más fuerte. “Sinceramente pensé que esto sería una aventura, pero cuando le dije de vernos por cuatro días, me planteó que eso era muy poco para él, que quería algo para toda la vida”, dijo la mujer.

Fue así que, un 26 de junio, Carina viajó a África para conocer a su seguidor. “Todo el mundo en el trabajo me decía que estaba loca, cómo me iba a ir a África sola, que me iban a pasar cosas malas. Y yo pensaba no es cualquier tipo, es el amor de mi vida”, recordó.

UNA PROPUESTA DE MATRIMONIO FUGAZ

Cuando Carina llegó al aeropuerto, Youssef El la esperó con un ramo de flores y un abrazo que confirmó el amor. El 26 de marzo, el marroquí la invitó a un shopping, le regaló un anillo y frente a su familia, hizo la gran pregunta: “¿Te querés casar conmigo?”.

La pareja se unirá en matrimonio a través de una videollamada. Ella estará en Alta Gracia y él en Marruecos. Foto: Resumen de la Región

“De ahí nos fuimos a una tienda donde compramos los vestidos típicos, volvimos a la casa donde me esperaba la maquilladora y se llegó una mujer que oficializó el compromiso. Soy su mujer ante su familia, ante Alá, pero no firmé el contrato matrimonial porque no voy a cambiar de religión”, señaló.

A partir de allí, Carina volvió a Inglaterra y empezó a organizar la boda. Mientras, la relación continuó a distancia. “Él nunca había llevado una novia a su casa, el árabe cuando elige una mujer es para casarse. Es super romántico, cariñoso, este hombre me mostró en cuatro días más que la última relación que tuve”, concluyó.