Un polémico pasacalles sorprendió a profesores y alumnos de una escuela de Córdoba

Un polémico pasacalles sorprendió a profesores y alumnos de una escuela ubicada al norte de la ciudad de Córdoba. En las últimas horas, una imagen con el mensaje se viralizó y levantó las sospechas sobre una historia de amor clandestina.

La publicidad y las frases en la vía pública son de diversas temáticas, pero ésta en particular captó la atención de los transeúntes y peatones del sector. Es que, apunta directamente contra una integrante de la comunidad educativa.

El polémico pasacalles en la ciudad de Córdoba. Foto: @LaautaroSanchez

“Directora, ¿Usted siempre se dedica a ser amante de hombres casados?”, dice el letrero que también ostenta los ojos del emoji de Whatsapp. La foto subida por @LaautaroSanchez a Twitter despertó el ingenio cordobés que no se quedó atrás.

La reacción de los usuarios por el polémico pasacalles que sorprendió a profesores y alumnos de una escuela de Córdoba

“La directora: ‘no me queme‘”, “rico y arriesgado, como me gusta” y miles de risas fueron algunas de las respuestas al letrero con la polémica leyenda.