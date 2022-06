La Voz Argentina continúa receptando cordobeses que muestran su talento sobre el escenario nacional. En esta nueva entrega, la voz de Vanesa Magnano provocó la discusión de tres de los cuatro jurados, que no dudaron en reclamarla para su equipo.

Desde la localidad de Monte Maíz, Córdoba, la joven interpretó el famoso blues “Ain’t No Sunshine” de Bill Withers y deslumbró a los presentes. Logró que las sillas de La Sole, Lali y Montaner se dieran vuelta para ofrecerles su dirección artística.

“Estuviste espectacular, lo hiciste súper lindo, te sentí muy relajada”, dijo La Sole, quien se dio vuelta primero. Mientras que, el venezolano le pidió la interpretación de un tema en español. Vanesa no lo dudó y cantó “El amor después del amor”, de Fito Páez, que terminó de convencer a los jueces.

“Vanesa te lo pido por favor, vení conmigo. A mí no me importa nada, te quiero en mi equipo. Tenes una voz que no me puede faltar en mi equipo”, le expresó la artista pop y logró convencer a la cordobesa de elegir el team Lali.