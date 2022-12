Tras su condena y fuga, “El Porteño” Luzi fue liberado y manifestó su arrepentimiento

Martín “El Porteño” Luzi fue liberado por la Justicia de Córdoba después de ser condenado por secuestros extorsivos en la provincia y otros puntos del país. Fue uno de los delincuentes más temidos y, su primera pena, disponía su aprehensión hasta el año 2029. Sin embargo, logró salir de prisión siete años antes.

Este martes, recuperó la libertad y manifestó a El Doce su pesar respecto a sus crímenes. “Siento arrepentimiento por lo que hice, pagué legalmente mi condena, hoy me encuentro en libertad condicional viviendo mi nueva vida”, respondió al medio.

Luzi gozará de salidas transitorias de prisión.

Y agregó: “El daño que uno hizo a terceros, no lo quisiera vivir ni yo mismo pero no lo puedo revertir. Mi actitud es no volviendo nunca más a delinquir, viviendo como una persona común y corriente”.

La Justicia decidió otorgarle la libertad por pedido de los abogados y ante su comportamiento mientras purgaba la condena. Luzi, incluso, se se volvió pastor durante ese período y hasta tenía la posibilidad de salidas transitorias autorizadas.

Luzi salió siete años antes de lo que determinaba su condena

Luzi fue preso en 2004 por una serie de ilícitos cometidos en la provincia de Córdoba y en el país. Un año después, emprendió una fuga “de película” de la cárcel de Bouwer. De acuerdo a la condena que caía sobre su persona, tendría que permanecer preso hasta 2029, pero la decisión del juez de ejecución penal se basa en la “buena conducta” que mostró el reo.

De provincia en provincia. Luzi ya estuvo preso en Córdoba, Buenos Aires, Río Negro y ahora en Chubut (LaVoz/Archivo)

Luzi pagaba por tres condenas unificadas en un total de 25 años de prisión por el secuestro del productor rural Marcelo Dezotti ocurrido en Oncativo en 2003; un secuestro en San Juan, en 2002; y un asalto contra una familia de Río Tercero, ocurrido en 2002.

En su estadía, el 12 de agosto de 2005, Martín Luzi se fugó increíblemente de la cárcel de Bouwer junto a otros delincuentes y llegó a La Rioja. Desde allí, pensaba cruzar a Chile cuando, 15 días después de su huida, cayó por culpa de un vecino de la localidad de Vinchina que lo redujo y lo entregó a la Policía. Vale resaltar que la causa de su escape terminó prescribiendo.