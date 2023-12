Tras la viralización de “mamá, te estoy buscando”, el cordobés autor del video dio una sentida reflexión

Miguel Suárez es el hombre de 35 años que nació en Oliva, provincia de Córdoba, que publicó un emocionante video donde expresó: “Mamá, te estoy buscando”. Luego de la viralización, habló este viernes y dejó una sentida reflexión.

Actualmente, Miguel vive en General Deheza y contó que siempre vivió cómodo con su historia y no ve “tristeza” en la misma. Sin embargo, con la llegada de los hijos, el “origen se vuelve una parte fundamental de la vida”, expresó en diálogo con El Doce.

En este marco, ve que sus tres hijos tienen actitudes similares a las suyas, pero quiere comprender el origen de las mismas porque “es una especie de incertidumbre que crece”. Luego de un largo tiempo de investigación, decidió publicar el video que se viralizó en las redes.

LA REFLEXIÓN DEL CORDOBÉS QUE DIJO: “MAMÁ, TE ESTOY BUSCANDO”

La repercusión fue tan grande que su el actual director del Hospital zonal de Oliva se comunicó con Miguel y se puso a disposición para ayudarlo en lo que pueda, según narró el protagonista que no tiene ninguna pista sobre su madre biológica, “solo que tenía entre 25 y 30 años en 1988″.

Por último, reveló qué le diría a su progenitora si la tuviera en frente. “Gracias. No la juzgo, no la condeno, no sé qué pasó, no soy quien para juzgar. Tampoco le guardo rencor. Gracias porque no sé que situación atravesaba, pero me cuidó por nueve meses y me dejó nacer. Fue muy valiente”, concluyó emocionado