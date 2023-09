La mamá del Cuti Romero reveló qué compró el cordobés al cobrar su primer sueldo como futbolista

Rosa Romero, la mamá de Cristian “Cuti” Romero, emocionó a todos al recordar la compra de su hijo al cobrar el primer sueldo como futbolista. Es que, el cordobés decidió hacerle un regalo muy especial a su mamá para el día de su cumpleaños.

La mujer habló con Súper Deportivo Radio y relató una historia poco conocida para terceros. Su papá también participó de la entrevista y contó algunos detalles de la relación con su hijo.

QUÉ COMPRÓ EL CUTI ROMERO CON SU PRIMER SUELDO

Rosa contó que, hace algunos años, estaba por cumplir años y su hijo decidió invitarla a ver una casa. “Yo pensaba que era para él porque siempre mis consejos eran que cuando ganara sus buenos sueldos pensara en tener su techo, porque es lo más consagrado de la vida”, recordó.

El Cuti junto a su mamá y su papá Víctor.

Sin embargo, el exBelgrano le tenía preparada la sorpresa. “Era una casa muy linda, toda amoblada. Él me decía ‘¿Te gusta ma?’”, contó la mujer y reveló que, en ese momento, ellos no eran propietarios.

“Yo no tenía casa propia y cuando me iba mostrando, me preguntaba si me gustaba. Yo estaba encantada, era una casa a estrenar muy linda y de repente me dice: ´Esta casa es mi regalo de cumpleaños´. Hasta hoy recuerdo ese día y no puedo seguir, me emociono....”, agregó.

El recuerdo conmovió a los entrevistadores y le dio paso al testimonio del papá del Cuti, que solo expresó la admiración hacia su hijo. “Yo tengo en mente el documental del rey león. El “Cuti” me hace acordar al rey león (...) La ovación que recibe de la gente me hace acordar a su primera ovación que recibió en Belgrano, cuando debutó y tuvo que defender a Germán Denis”, expresó.