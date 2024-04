Transfirió más de $100 mil y la estafaron: la situación de una mujer de Córdoba que compró repelentes

En medio de la epidemia de dengue y un faltante de repelentes en las góndolas, los cordobeses intentaron rebuscársela comprando por internet. En muchos casos, esta técnica salió bien, pero en otros no tanto. Este último es el caso de una mujer de Córdoba que fue estafada mediante WhatsApp.

La mujer encontró una publicación en Facebook y decidió contactar al vendedor, quien ofrecía 12 repelentes en aerosol por 31.500 pesos. Mediante el chat, la cordobesa coordinó el pago y la entrega de los mismos. Sin embargo, denunció que no recibió los productos.

ESTAFARON A UNA MUJER DE CÓRDOBA QUE QUISO COMPRAR REPELENTES

La víctima contó en diálogo con El Doce que le transfirió más de 100.000 pesos al delincuente. “La verdad, me pareció un precio razonable porque en todos lados está caro. No hubo ninguna actitud rara o sospechosa”, contó. Asimismo, señaló que la suma total que pagó fue 130.000 pesos.

El chat donde la mujer habla con el estafador.

La mujer dijo que empezó a sospechar que era una estafa cuando recibió un llamado a pocas horas de la entrega. Se trataba de un hombre que decía que no podía entregar los productos porque faltaba abonar 5.000 pesos de envío. En este sentido, la mujer aclaró que le habían dicho que el envío no se pagaba.

“Los llamé muchas veces, pero no me atendieron. Pasó mucho rato y no llegó nada. Le pasó lo mismo a tres compañeros de trabajo que pidieron en el mismo lugar”, señaló la víctima, quien realizó una denuncia formal sobre la estafa.