Teté González: “No somos patrimonio ni de Pérez ni del Luifa”

El ex presidente de Belgrano lo nombró como técnico en dupla con Olave. Pero aclaró que si no hay consenso entre las listas no asumirán.







"Si no hay consenso, damos un paso al costado", reiteró Teté sobre la posibilidad de dirigir en dupla con Olave.

Redacción Vía Córdoba