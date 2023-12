Teté González: “El Cuti Romero está entre los cinco mejores centrales del mundo”

Como integrante del cuerpo técnico de Gimnasia, Esteban González pasó por una situación límite por el desempate del Lobo contra Colón para salvarse del descenso. Aún así, siguió mirando de cerca a Belgrano, elogió a Santiago Longo y a Lucas Passerini; y recordó aquel debut de Cristian Romero cuando le tocó ser técnico del Pirata.

“Belgrano terminó haciendo una grán temporada, jugando en un nivel futbolístico muy alto. Estuvo muy cerca de llevar a River a los penales. Me pone muy contento este momento”, afirmó en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Pulxo.

Como ayudante de campo de Leo Madelón en Gimnasia, Teté González sintió que hizo un "post grado". Foto: Twitter @TercerTiempo3

“Santiago Longo es un pilar del equipo, un referente del club, me pone muy contento que esté pasando por este presente como capitán, porque además no faltó en ningún partido y fue muy regular. También destaco lo de Passerini, no era fácil reemplazar a un goleador como Belgrano, fue acierto del técnico su contratación”, enfatizó Teté.

Cuando fue técnico de Belgrano, en 2016, produjo el debut de Cristián Romero, hoy campeón del mundo con la Selección y figura en la Premier League con el Tottenham. Y ponderó el crecimiento del zaguero.

Teté González fue técnico de Belgrano en 2016, cuando debutó el Cuti Romero. Foto: Twitter @

“El Cuti Romero siempre fue subiendo y creciendo en su nivel. Habla de que tiene una mentalidad y fortaleza en un nivel de elite. En su seguridad en el juego, la firmeza en los duelos, en su carácter... Para mí está entre los cinco mejores centrales del mundo”, afirmó.

Cuti Romero y un impresionante record para el Tottenham (Prensa Tottenham)

EL “POST GRADO” DE TETÉ GONZÁLEZ EN GIMNASIA DE LA PLATA

“Era una dura parada, pero también linda para vivirla. Cuando estás afuera darías cualquier cosa para hacer historia”, remarcó Esteban González sobre su inserción como ayudante de campo de Leonardo Madelón en un Gimnasia que peleó hasta el final la permanencia y se salvó en el desempate.

Leonardo Madelón, técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata, habló luego de perder 2-0 ante Banfield, sabiendo que tendrán que jugar un partido de desempate por el segundo descenso ante Colón de Santa Fe. (Prensa Gimnasia)

“Fue como un post grado en la carrera de técnico. En el último partido me quedé sin voz, y estuve varios días para recuperarme. Adentro de la cancha se demostró que nos estabamos jugando todo. Nos la jugábamos, pero con confianza”, aseguró.

“Tomé esta situación como un desafío. Estoy muy agradecido con Madelón por dejarme ser parte de este proceso. Sentimos mucho alivio. Le pedí unos días para pensar si sigo como su ayudante de campo o tomar otra decisión. Va a tener mucho peso lo que diga la familia”, completó Teté.