Fernando Alarcón, el defensor de Instituto que está en el radar de Talleres y Belgrano

Uno de los mejores en su puesto en la temporada que termina, capitán de Instituto y uno de los puntales del equipo que ascendió a Primera. Un año con alto puntaje para Fernando Alarcón, lo que lo llevó a depertar el interes de Belgrano y Talleres.

El Palomo todavía no arregló su continuidad en Instituto y en el último partido como local, el empate con Barracas Central, sus declaraciones fueron en un tono de despedida. “No puedo contestar ahora si me voy a quedar o no. Quiero jugar con River. Después veremos. Se van a cumplir dos años que estoy en el club y para uno es muy lindo. Voy a poner toda la voluntad para quedarme... Lo hablé con mi familia mucho a esto. Incluso se hace difícil porque no es nada fácil. Uno le agarra mucho cariño al club”, expresó.

Fernando Alarcón y sus razones del por qué perdió La Gloria ante el puntero River (La Voz)

Belgrano habría puesto sus ojos en el defensor, porque es muy probable que no siga Erik Godoy, cuyo contrato finaliza a fin de diciembre. Y trascendió que también hubo contactos del lado de Talleres. Pero Andrés Fassi también lo tendría en la mira para el Juárez FC, según publicó Mundo D, donde recalaron el colombinao Diego Valoyes y los uruguayos Michael Santos y Christian Oliva.

De hecho, el representante de Alarcón es el mismo que el de Manuel Castro, otro ex Juárez. De cualquier modo, la intención en Instituto es retener al defensor, uno de los más reconocidos por los hinchas.

Fernando Alarcón, capitán de Instituto, se fue masticando bronca tras la derrota con Tigre (Foto: Ramiro Pereyra).

NICOLÁS WATSON Y UN POSIBLE DESTINO EN PRIMERA NACIONAL

Nicolás Watson no será tenido en cuenta por Dabove y podría jugar en la Primera Nacional en 2024. (Prensa IACC).

Dentro de la lista de prescindibles en Instituto apareció el volante Nicolás Watson (25 años), quien podría continuar su carrera en Chacarita, a préstamo. Al más grande de los hermanos Watson el técnico Diego Dabove le comunicó que no lo tendrá más en cuenta, al igual que a Jorge Carranza, Luciano Aued y Lucas Albertengo.