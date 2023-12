El arquero identificado con Instituto y que cumplió el sueño de ascender en Alta Córdoba

“En el primer partido del Reducido me tocó enfrentar a San Martín de Tucumán, y en la final jugar en cancha de Instituto, dos clubes con los que estoy identificado”. Textual de Ignacio Arce, arquero de un Deportivo Riestra que hizo historia al ascender por primera vez a Primera División.

Arce atajó en Instituto en la temporada 2018-’19, en una vasta trayectoria que ahora lo pone en Primera con Riestra, tras la final ganada contra Deportivo Maipú en Alta Córdoba. “Soy muy agradecido con Instituto, me fui con buenas sensaciones. Me dio lástima que un club tan grande no haya podido estar mejor en la época que yo estuve. Hoy el club está muy bien”, afirmó en una entrevista con Tercer Tiempo por Radio Pulxo.

“Con la gente me fue más o menos, como me pasó en otros clubes, con amor-odio. Tal vez por mi manera de atajar, arriesgando mucho. Al año siguiente me tocó volver a San Martín de Tucumán y justo le hizo un gol a Instituto en La Ciudadela. Lo festejé porque estaba pasando por un momento familiar difícil, y por que no se cuando voy a volver a convertir un gol. Pero no fue por faltar el respeto, si hubiera estado en Instituto, también habría gritado un gol contra San Martín”, testimonió.

Segunda final por el ascenso entre Deportivo Maipú y Deportivo Riestra en cancha de Instituto de Córdoba. (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

ARCE, EL NIVEL DE LOS ARQUEROS EN CÓRDBOBA Y MENSAJE DEL DIBU MARTÍNEZ

“Con el Loco Carranza fuimos compañeros en San Martín, me alegro que haya cumplido su sueño de ascender con Instituto. Ahora le toca atajar a (Manuel) Roffo y tuvo un buen torneo. Guido Herrera es un arquero extraordinario, con una personalidad bárbara y buena pegada, que también es mi fuerte. Y me sorprendió el nivel de Nahuel Losada. Los dos encontraron su lugar en el fútbol”, destacó Nacho Arce.

Ignacio Arce, arquero de San Martín de Tucumán (Foto: Prensa de San Martín)\u002E

En juveniles de la Selección argentina, fue compañero de Emiliano Martínez. “Hablé con el Dibu, le escribí después del ascenso. Estuvimos en la Selección Sub-17 con una linda competeencia. Lo que pasa es que yo era un fanfarrón y él creció mucho desde la fortaleza de la cabeza, buscaba siempre superarse”, explicó.