Taxista ladrón: le robó la jubilación a una mujer en Córdoba y choferes hicieron una colecta para recuperarlo

Mercedes es una mujer que vive en el barrio Guiñazu de la ciudad de Córdoba, que fue a un banco en el centro para cobrar su jubilación. Se tomó un taxi para evitar la inseguridad, pero nunca se imaginó que el conductor del móvil le robaría su billetera con todo el dinero y sus documentos.

“Me tironeó el bolso, no me lo esperé. Si yo lo veo venir no se la lleva a la plata”, había dicho la víctima tras el indignante hecho. José, un taxista, y otros conductores autoconvocados se enteraron de lo ocurrido, manifestaron su impotencia y no se quedaron de brazos cruzados.

Un taxista le robó la jubilación cuando salió del banco. Foto: El Doce

Junto a un grupo de compañeros, empezaron a lanzar mensajes por cientos de grupos de Whatsapp de taxistas y remiseros de la ciudad con el objetivo de reunir una suma de dinero que iguale a la de la jubilación de Mercedes.

RECOLECTARON DINERO PARA LA MUJER QUE SUFRIÓ EL ROBO DE SU JUBILACIÓN

“La idea la tuvo un amigo, empezamos a hablar para juntar la plata y lo hemos logrado y superado un poco por suerte. No me quiero imaginar la noche que pasó la señora”, expresó emocionado en diálogo con El Doce.

Mercedes recibió el dinero recolectado por taxistas autoconvocados. Foto: Captura de pantalla/ Telefé

Luego, calificó al ladrón como un “impresentable” y a lo que hizo como algo que “no tiene nombre”. Espero que al tipo lo identifiquen, lo metan preso, le saquen la licencia de conducir y que no pueda andar en ningún auto”, concluyó el protagonista de la movida que busca “cambiar la imagen de los taxistas para que no los metan en la misma bolsa”.

El dinero fue entregado este viernes al mediodía luego de que los conductores hicieran una caravana desde el centro hasta la vivienda de Mercedes en el norte de la ciudad de Córdoba. Sin embargo, la mujer aguarda por la documentación para poder tramitar la pensión.