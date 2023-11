Fue a cobrar y el taxista le robó la plata de su jubilación en Córdoba: “Me robó todo”

Una vez más, un indignante robo se registró en la ciudad de Córdoba y tuvo como víctima a una mujer jubilada. Mercedes volvía a su casa en un taxi, con los haberes en su bolso. Cuando bajaba del vehículo, el chofer la empujó y le robó su cartera.

EL DRAMÁTICO RELATO DE LA JUBILADA CORDOBESA

En diálogo con Telenoche, Mercedes contó que fue al banco Santiago del Estero a cobrar su jubilación. Para volver más segura, se tomó un taxi hasta su vivienda en barrio Guiñazú. Sin embargo, no esperaba que el ladrón sea el conductor del auto.

Un taxista le robó la jubilación cuando salió del banco. Foto: El Doce

El malviviente empujó a la mujer, le robó y huyó. “Me tironeó el bolso, no me lo esperé. Si yo lo veo venir no se la lleva a la plata”, expresó Mercedes, visiblemente afectada. Y agregó: “Me robó todo, los documentos... todo”.

La mujer recordó que le gritó que le devolvieran los documentos, pero el conductor huyó rápidamente. “Yo no sé si ese hombre no tiene madre”, lamentó. Aún no hay novedades del chofer o el móvil.