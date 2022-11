Indignante robo en Córdoba: le quebraron la puerta y se llevaron los recuerdos de su esposa fallecida

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en zona sur de la ciudad de Córdoba. La víctima fue Elvio, un jubilado, vecino de barrio Villa El Libertador, quien denunció que ladrones le reventaron la puerta de ingreso y se llevaron pertenencias de su esposa fallecida.

En las imágenes, tomadas por el periodista Leonardo Guevara, se ve cómo quedó la entrada quebrada a la mitad. Lo insólito de la situación fue que ocurrió frente a la Comisaría Nº 18 y la Unidad Judicial Nº 3 del barrio antes mencionado.

Le reventaron la puerta de su casa y entraron a robarle. Foto: Leonardo Guevara

La indignación de la víctima del robo

Elvio manifestó su descontento ya que cuando quiso hacer la denuncia no se la tomaron. “Ayer (por el miércoles) no me quisieron tomar la denuncia porque era el día de la policía”, reclamó el jubilado en diálogo con Radio Mitre.

“Nunca pensé que me iba a pasar esto, pensé que estaba más seguro al estar al frente de la comisaría”, expresó la víctima, a El Doce.

Elvio narró que los delincuentes destruyeron la puerta principal de su casa pero “nadie vio nada”. Le robaron ropa, alhajas que eran de su esposa fallecida, un equipo de música, una tablet, un revólver y unos 100 mil pesos que tenía ahorrado para hacer arreglos en el domicilio.