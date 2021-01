Un taxista fue asaltado este miércoles en horas de la tarde, cuando dos delincuentes se subieron al coche haciéndose pasar por pasajeros. El ataque ocurrió entre las calles Sanavirones y Bailén de barrio Yapeyú.

Según relata Juan Carlos, chófer del taxi, el delincuente se subió en pleno Centro de la capital cordobesa -intersección de calles Sarmiento y San Martín- y trató de robarle el celular al conductor. En el medio de un forcejeo luego del arrebato del teléfono, el agresor le clavó varias puñaladas en el hombro derecho.

“Cuando yo me doy cuenta de que era una asalto, me agarró de uno de los brazos, forcejeamos y nos trenzamos en lucha. En un momento dado empezó a tirarme puntazos, no sé con qué, nunca vi con qué”, relató Juan Carlos a Cadena 3.

Pero la situación no quedó ahí: “Se me metió por la ventanilla del acompañante y siguió con la agresión. Estaba loco. Tengo otras marcas en el pecho y una en la espalda, los médicos me dijeron que tuve suerte ahí. Tiraba alocadamente”

El conductor asegura que la inseguridad en la ciudad “es total, a cualquier hora del día y la noche”. “Un taxi por día atacan. Ya ni denunciamos. A lo mejor me dejaba asaltar, me volvía caminando para llamar por teléfono y no pasaba nada, ya ni denunciamos, qué ganamos con eso”, lamentó.

El taxista fue trasladado al Hospital Córdoba, donde recibió cuatro puntos de sutura. Posteriormente, fue dado de alta. En tanto, el delincuente se dio a la fuga y es buscado por la Policía.