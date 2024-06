Talleres y sus variantes ofensivas: reapareció Alejandro Martínez y desequilibró

Con Bruno Barticciotto goleador en el Torneo de la Liga y Alejandro Martínez volviendo a mostrarse como el extremo que Talleres fue a buscar, el puntero hace gala de la riqueza de su plantel y variantes ofensivas para que no se extrañe tanto Ramón Sosa, en la selección de Paraguay, y por qué no a un Nahuel Bustos, quién no rindió y dejará el club.

Martínez anotó un gol de gran factura, amagando dentro del área y sacando un latigazo seco y abajo junto el palo, para el 2-1 de la trabajosa victoria sobre Platense, que le valió a Talleres terminar el semestre al tope en las posiciones.

Talleres recibió a Platense por la quinta fecha de la Liga Profesional. El partido se jugó en el estadio Mario Alberto Kempes. (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

Titular en las últimas tres presentaciones en los distintos frentes, Martínez señaló: “La continuidad me da la certeza de que estoy en condiciones de pelear un lugar en este equipo, en el que tenés que ir al 100 por ciento todos los partidos para poder jugar”.

“Cerrar este semestre así, volver a convertir, me da mucha tranquilidad. Desde el primer dia que llegué a Talleres laburé y entrené de la misma manera, predispuesto, con altibajos como todos, y creo que siempre estuve a la altura. Fueron muchos partidos los que jugamos y yo lo hice poco. Nunca entendí por qué”, agregó el ex Central Córdoba.

En cuanto a la victoria sobre el Calamar, analizó: “No le encontrábamos la vuelta. Ellos movían muy bien la pelota y nosotros la perdíamos con facilidad. Nos costaba recuperarla, no encontrábamos los espacios. Además se encontraron con un gol de otro partido y nos empataron. Pero en el segundo salimos convencidos, con otra mentalidad, dispuestos a ganar el partido y lo pudimos hacer”.

EL FESTEJO ESPECIAL POR EL SEGUNDO GOL DE TALLERES

“Lo grité con todo porque al no venir jugando seguido se me hizo difícil. Pero nunca bajé los brazos. El gol llegó en el momento justo, en lo individual y porque nos habíamos propuestos terminar el semestre punteros y lo logramos. Jugar seguido te da más confianza”, aseguró Martínez.

“Ribonetto nos pide a los extremos que seamos punzantes, que vayamos para adelante siempre y le demos una mano en defensa. Por ahí sale y otras no, pero siempre lo intento. Cuando Rubén (por Botta) se tira por la banda, se hace también muy importante para el equipo”, detalló.

En cuanto al Talleres protagonista en los tres frentes, completó: “Estamos tranquilos, trabajamos partido a partido a partido. Demostramos que jugamos para esto. Hoy a Talleres se lo respeta mucho”.