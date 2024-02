Talleres presentó al refuerzo venezolano y oficializó la llegada de la Pantera Bou

Un Talleres que sigue activo en el mercado de pases para el 2024, presetó en conferencia de prensa a Miguel Navarro, lateral por izquierda venezolano; y oficializó a Gustavo la Pantera Bou, delantero que fuera compeón con Racing Club, como refuerzo.

“Es un club hermoso. Mis compañeros y el cuerpo técnico me están haciendo sentir como en mi casa, por suerte caí muy bien en el grupo. Tuve de compañero a ‘Fede’ Navarro en Chicago Fire, con él veíamos los partidos de Talleres y y me habló muy bien del club, de la ciudad, de la hinchada. Todo eso me sedujo para venir”, expresó Navarro, con paso en la MLS y once partidos con la Selección de su país.

Miguel Navarro y su presentación en Talleres (Prensa)

Otro venezolano en Talleres, que tiene al extremo Samuel Sosa a préstamo. “Hablé con Samuel, con quien estuvimos en la Selección venezolana. Además, los profes de Venezuela me dijeron que venía a una gran institución, a un fútbol muy competitivo y a un equipo que jugará Copa Libertadores”, explicó el lateral.

“Hablé con el Tino (Walter Ribonetto) para decirle que voy a apoyar donde realmente me necesite, ya sea de lateral o de extremo por izquierda. En ambas posiciones me siento cómodo, pero mi puesto natural es de lateral. Se encontrará con un jugador muy aguerrido, que va a dejar todo en la cancha”, aseguró.

Y aclaró: “No hice la pretemporada en Talleres, pero estos días de entrenamiento me sirvieron para agarrar ritmo. Yo me siento listo para jugar. Vengo de Colorado Rapids, donde fui a fin de año con la intención de jugar, pero pasaron cosas que terminaron con mi salida rápida”.

Federico Girotti en el centro de la foto. El delantero regresó al club y era esperado por San Lorenzo nuevamente, pero seguirá en Talleres. (Prensa Talleres)

GUSTAVO BOU YA ENTRENA EN TALLERES

Gustavo Bou cumplió con su primera práctica con el plantel que dirige Walter Ribonetto. Un jeraquizado refuerzo para Talleres, que viene de cinco años en el New England de la liga de Estados Unidos, donde disputó 111 encuentros y convirtió 50 goles.

Con 33 años, a la Pantera se lo vio en buena forma, tanto en los movimientos físicos como en los trabajos con pelota, por lo que quedarán en decisión del DT si lo incluye en la lista de concentrados para el compromiso con Rosario Central, este sábado a las 21.30 en el Kempes, tercera fecha de la Copa de la Liga.