Talleres, Belgrano e Instituto en Primera, episodio seis: Alberdi tiene sabor a “Uvita”

Volvió el fútbol doméstico a la Liga de los bicampeones de América. Y Begrano ganó con un peruano como figura, además del aporte de su refuerzo estrella. Instituto también cantó victoria, en cordobés y en Russo. Y el que tropezó fue Talleres, un golpe Fortín en la derrota 0-3 ante Vélez.

Nicolás Fernández, debut y gol en Belgrano. (Facundo Luque / La Voz).

Semana corta porque hay que ponerse al día tras el recesos, y ya este miércoles Talleres puede pasar el mal trago, contra Defensa y Justicia en el Kempes. Mientras que Belgrano será visitante, el jueves contra el Lanús del Ruso Zielinski y de Losada... Y la Gloria hará lo propio contra Atlético en Tucumán.

Instituto vs Independiente en Alta Córdoba por la primera fecha de la LPF Foto: Javier Ferreyra

EL BELGRANO DE REAL Y DE REYNA

Y de “Uvita” Fernández... Belgrano retomó el torneo con victoria ante el rocoso Deportivo Riestra por 2 a 1, con debut y gol de Nicolás Fernández, que le dio otro sabor al ataque Celeste. Y con el peruano Bryan Reyna como figura, con dos asistencias.

Con el extremo peruano, más el apetito de gol de Franco Jara, el aporte de “Uvita” Fernández, y lo que suman Francisco Gonzalez Metilli y Matías Suárez con pinceladas y las trepadas de Juan Velázquez; ya es otro Belgrano en ofensiva. Más visitoso y punzante, capaz de diagramar un gol con 26 toques seguidos, como fue el segundo ante Rietra.

INSTITUTO HABLA EN RUSSO PARA EL IDIOMA DEL GOL

En un comienzo endiablado, de este tramo del torneo y del partido, Instituto vapuleó a Independiente por 3 a 1 en Alta Córdoba, con Ignacio Russo por dos. Con tres goles en las últimas dos presentaciones para el hijo de Miguel Russo, que también tiene ángel en esta versión goleadora.

Y el tercero de Mortadela, de un Santiago Rodríguez que contra el Diablo tentó más al Santo, porque San Lorenzo no desisten en contratar al extremo Albirrojo. Pero con el Cuervo no se sabe sin clinck es caja, por sus recientes papelones en pagos de pases.

TALLERES, UN CERO PARA EL PUNTERO

Largo el efecto jet lag del viaje de Talleres a Rusia... En su regreso a la realidad del fútbol argentino, lo bajaron del avión y de la punta del torneo con un 3-0 de Vélez, que le hizo precio.

No le salió nada al equipo de Walter Ribonetto, con tres frentes abiertos para un riguroso semestre. Y al parecer sin su figura, Ramón Sosa, quien se quedó tomando tereré en el predio a la espera de su transferencia y para no arriesgarlo, cuando claramente hace falta en un equipo que apunta a ser protagonista. “Aqui no”, se le plantó Vélez, con el volante ofensivo Claudio Aquino (ex Belrano) autor de un gol y figura.