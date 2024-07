Guillermo Farré y el sentimiento por Belgrano: “No fui un jugador ni un técnico que estuvo de paso”

“Todo lo que rodea a Sporting Cristal es color celeste, como Belgrano. Me siento como en casa”. La reflexión de Guillermo Farré, a un mes de asumir en el popular equipo de Lima (Perú), y con el apego de siempre por el Pirata cordobés. Donde escribió la mayoría de los capítulos del libro que publicó con su biografía.

“No fui un jugador que estuve de paso por Belgrano. Tampoco fui un entrenador que estuvo de paso por Belgrano. Por eso siempre duele irse de lo que sentís como tu casa. Lo más importante es que me fui con logros y con el agradecimiento de la gente”, remarcó Farré en diálogo con Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

Guillermo Farré en su inicio de ciclo en Sporting Cristal de Perú. (Sporting Cristal).

“Me hubiese gustado irme de otra forma de Belgrano y no por resultados negativos. No era lo que ameritaba el proceso, pero estamos en un rol en el que nos hacemos valer por los resultados. La profesión del técnico es de las más ingratas. Y soy parte de un sistema”, asumió.

Guillermo Farré y su libro. Y la película con Belgrano... Foto: Twitter @TercerTiempo3

De todos modos, sabe que puede haber un episodio más con Belgrano. “Ahora estoy en Perú, con un proyecto serio y muy interesante. Belgrano siempre será importante y representa mucho. Por aquel gol a River, pero también le hice a Boca, a Talleres... Por eso me pareció oportuno irme, no era bueno desgastar la imagen”, remarcó el Guille.

EL BELGRANO DE REAL, EN LA MIRADA DE FARRÉ

“Mati Moreno, Nico Meriano, Jere Lucco... Rami, Velázquez... todos los juveniles de Belgrano lo están haciendo de muy buena manera cada vez que entran a la cancha y tienen rodaje. Me da mucha alegría verlos en Primera”, indicó Farré.

Guillermo Farré, DT de Belgrano, en el clásico con Talleres en Alberdi. (La Voz)

“Trato de seguirlo en cada partido, a veces se complica por la diferencia horaria. Contra Riestra jugaron a las 19 y acá en Lima son las 17, pleno horario de trabajo”, explicó el entrendor.

En cuanto al desafío por octavos de final por Copa Sudamericana, a la que clasificó al equipo con su buena campaña en el primer año en Liga Profesional, y el posible oponente, apuntó: “A esta altura no se puede elegir tanto Paranaense como Cerro Porteño (empataron 1 a 1 en Paraguay) serán rivales de cuidado. Es de mucho valor definir como local”.

EL JUGADOR QUE DIRIGE FARRÉ Y QUIERE TALLERES

Joao Grimaldo, delantero peruano que estuvo cerca de ser refuerzo de Belgrano, y ahora suena en Talleres (Prensa Sporting Cristal).

En el mercado de pases de Talleres surgió como posibilidad el extremo Joao Grimaldo, del Sporting Cristal, quien también está en la mira de clubes brasileños como el Sao Paulo. “Si me preguntan a mí digo que Joao es malísimo... jaja. Y que no lo recomiendo. Hablando en serio, tiene mucha calidad. No tengo certeza de si hubo contactos con Talleres”, señaló Farré