Talleres: volvió a la Liga desde México y destacó a la T por la “identidad para pelear arriba”

A una década de su partida de Talleres, y luego de un periplo por Brasil y México en los últimos dos años, Gabriel Carabajal volvió a la Liga Profesional para ser refuerzo de Newell’s y debutó con victoria frente a Barracas Central como visitante.

“Extrañaba la pasión del fútbol argentino”, aseguró Carabajal, de 32 años, en una entrevista con Tercer Tiempo por Radio Sucesos. Y también a la T. “Soy un seguidor de Talleres, siempre estoy pendiente. Me gusta la intensidad, que es algo que ya caracteriza al club desde hace años, ya es una identidad que le dio pelear arriba en los torneos”.

Carabajal festejando un gol de Talleres ante Libertad de Sunchales en 2012 (Foto: Archivo / La Voz).

En la misma línea, destacó: “Me gusta mucho (Ruben) Botta, desde hace mucho lo sigo. Desde Tigre. Está haciendo que el equipo tenga una forma de jugar distinta. Y lo de la gente de Talleres es una locura, con 50 mil personas cada partido en el Kempes”.

Gabriel Carabajal, surtido en Talleres, pasó al Santos de Brasil. Foto: Prensa Argentinos Junior

Y de aquellos comienzos en barrio Jardín, le quedaron recuerdos y amistades: “Favio Álvarez, Klussener, Agustín Díaz, Maxi Velasco... fueron grandes amigos que hice en Talleres. Kluse no se hasta cuando va a jugar... sigue siendo un goleador vigente je”.

Gabriel Carabajal. El juvenil marcó el gol con el cual Talleres encaminó su gran triunfo de anoche (Foto: Ramiro Pereyra).

LOS JUGADORES “DISTINTOS” Y EL QUE DESTACA DE TALLERES

Después de una temporada en el Puebla de México, tras su paso por el Santos y el Vasco da Gama de la liga brasileña, el Gaby Carabajal firmó para Newell’s. En la victoria sobre Barracas Central entró por Eber Banega.

Gabriel Carabajal se incorporó al plantel de Newell's Old Boys. El director deportivo Ariel Michaloutsos lo presentó a principios de julio de 2024. Foto: @newells

“Disfruto mucho el día a dia con Eber, en la victoria del viernes sin dudas fue el mejor del equipo”, certificó sobre el exvolante de la Selección argentina. “Estoy en la posición que me gusta, detrás del nueve”, indicó.

Reynoso se lleva su magia a México (Foto: Prensa Xolos).

Y en cuanto a esa clase de jugadores distintos, no dudó en señalar a un ex Talleres: “Bebelo Reynoso, que ahora está en el Tijuana, es un diferente. Lo vi hacer cosas con la pelota que no vi en ningún otro jugador”.