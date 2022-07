Como se preveía se agotaron rápidamente los 2.000 boletos a 7.000 pesos que estaban a la venta exclusivamente para socios de Talleres, en la visita a de este miércoles a Colón de Santa Fe, por la revancha de octavos de final de la Copa Libertadores.

La reserva de tickets on line se agotó en apenas una hora y esos dos mil socios serán el único público de Talleres presente en el estadio Brigadier López, que tiene una tribuna clausurada por la Conmebol y no puede otargar más espacio a los simpatizantes albiazules.

“No hay ninguna posibilidad de que Colón nos de más de dos mil entradas para el partido del miércoles. Así que pedimos a los hinchas que no tengan entradas que no viajen porque no van a poder ingresar al estadio. Es una cancha chica y no queremos correr riesgos”, explicó Andrés Fassi en Tercer Tiempo, por Radio Pulxo.

Andrés Fassi pidió que no se corran riesgos por parte de los hinchas de Talleres en cancha de Colón. Foto: Twitter @TercerTiempo3

“Le hemos pedido a los dirigentes de Colón y a la policía santafesina que nos asegure la tranquilidad y la seguridad que nosotros sí le dimos a esos 7 mil hinchas que estuvieron el miércoles en el Kempes. Lo que pasó al final del partido y esas pedradas que le tiraron a nuestros hinchas fue por una problemática interna de la hinchada de Colón, en la que Talleres nada tuvo que ver”, agregó el titular albiazul.