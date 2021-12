Cristian “el Cuti” Romero ya se puede considerar un superhéroe del universo Marvel. Es que Tom Holland, actor que interpreta a Spiderman en la nueva saga, y en la recientemente estrenada Spiderman: No Way Home, lo comparó con Hulk y hasta se animó a decir que no le gustaría enfrentarlo.

Se sabe que Tom Holland es fanático del fútbol y sobre todo del Tottenham ya que él nació en Londres. Es más, en el último tiempo se lo pudo ver muy emocionado en la gala del Ballon D’or saludando a Messi.

En el marco de una entrevista con Heung Min Son, jugador de los “Spurs”, por el estreno de la película Spiderman: No Way Home, el actor británico se animó a comprara al Cuti con el “hombre verde”.

“Es físicamente uno de los seres más fuertes del Universo Marvel. Su fuerza es ilimitada, creciendo con su nivel de estrés emocional, él prefiere correr directo a la batalla, aterrorizando a sus oponentes”, arrancó leyendo en una tarjeta Holland. Luego, tenía que elegir un jugador del Tottenham que encajara justo con esa descripción.

Mientras Son dudaba, y hasta se animó a decir -en broma- que él entraba en esa descripción, puso al delantero Harry Kane como posible candidato. Pero Tom Holland no se achicó y propuso al Cuti.

“Te voy a decir quién encaja realmente, es Romero”, tiró Holland a lo que Son coincidió y agregó: “Me da miedo jugar contra él”. Claramente el actor opinó lo mismo: “Sí, hombre, no quisiera jugar contra él yo tampoco”.